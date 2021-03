HIJAB memang menjadi mahkota bagi para perempuan muslim. Tidak heran jika sekarang banyak perempuan muslimah memilih hijab cantik yang mewakili jati dirinya.

Farah Anim Razak, mom influencer asal Malaysia pun bekerja sama dengan Kami, untuk membuat hijab yang menginspirasi. Hijab ini pun terinspirasi dari bunga sepatu atau dalam bahasa Malaysia bunga raya.

Hijab Minira ini pun sangat bermakna untuknya. Nama bunga raya atau bunga sepatu, menjadi kampung tempatnya dilahirkan di Pahang, Malaysia. "Bunga ini mengingatkan kembali waktu saya dibesarkan di kampung ini. Walaupun sangat sederhana, kami senang hidup di kampung. Koleksi ini juga mengingatkan saya dengan ibuku," ujar Anim saat webinar.

Anim menambahkan, hijab ini sangat cocok dipadukan dengan berbagai outfit sehari-hari. Warnanya cantik, yaitu pink, krem, biru, cokelat, yang tak membosankan.

"Anim saja pakai kerudung ini suami bilang i'm falling in love with you everyday. Saya pakai kerudung ini merasa lebih muda," ungkapnya.

