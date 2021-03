Passion dalam Berbagi Menjadi Kunci Pak Win Menangkan Best of Learning and Education di TikTok

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis · Senin 29 Maret 2021 10:59 WIB

0TOTAL SHARE Link successfully copied A A A JAKARTA- TikTok Awards Indonesia 2020 menghadirkan banyak cerita baru dibalik para kreator dan menghadirkan kesan tersendiri bagi para nominator dan pemenangnya. Ragam kategori dan kreator telah mewarnai perjalanan TikTok, salah satunya konten mengenai bisnis dan investasi. Siapa sangka konten bisnis dan investasi menjadi hal yang menarik bagi pengguna TikTok, terbukti salah satunya kreator konten bisnis Tjokro Wimantaraatau yang sering disapa Pak Win ini dipilih menjadi pemenang kategori Best of Learning and Education TikTok Awards Indonesia 2020. Seorang profesional dan mantan banker ini telah memiliki passion dalam berbagi mengenai bisnis sejak lama, ia juga sering mengajar di beberapa workshop dan di beberapa Universitas. Melihat potensi TikTok mengenai konten edukasi membuat Pak Win akhirnya memutuskan untuk fokus berbagi konten bisnis juga di TikTok, hingga hadirlah akun @asahpolapikirmilikinya. Awalnya Pak Win sudah berbagi banyak tulisan dan quotes mengenai bisnis di akun media sosialnya termasuk TikTok, hingga akhirnya mulai Juli 2020 ia mulai membagikan konten video di TikTok sampai saat ini hingga akunnya sudah mendapatkan 6.2 juta likes. Walaupun sempat dipertanyakan oleh rekan-rekannya untuk apa menggunakan TikTok, penggemar Elon Musk ini tetap yakin dengan passion-nya dalam berbagi konten edukasi di TikTok. Pengalaman pribadinya pun kerap kali menjadi inspirasi Pak Win pada awal pembuatan konten, namun saat ini beberapa kontennya juga dibuat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar dan isu bisnis yang sedang tren. TikTok juga telah ikut membuka banyak kesempatan Pak Win untuk bertemu rekan-rekan baru di dunia bisnis dan mendapatkan tawaran kerjasama dengan beberapa brand. Berbagi konten bisnis masih akan menjadi fokus Pak Win di TikTok di tahun 2021 ini. Ia juga ingin membuat konten mengenai studi kasus di ranah bisnis berdasarkan pengalaman orang lain agar dapat menjadi pembelajaran dan info yang menarik bagi pengguna TikTok lainnya. CM (yao) # Tjokro Wimantara

