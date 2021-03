Berlibur di Bali, penampilan Prilly Latuconsina mencuri perhatian netizen. Hal ini lantaran Prilly mengunggah foto seksinya ke akun Instagram tengah menikmati suasana liburan di Pulau Dewata.

Prilly Latuconsina tampil seksi mengenakan baju renang warna hijau. Artis berusia 24 tahun tersebut memadukannya dengan rok panjang transparan warna hitam yang menampilan kesan seksi.

"it's a good day to be happy ๐Ÿ˜‡โœ ," tulis Prilly Latuconsina pada caption unggahan fotonya yang telah dilike 505 ribu pengguna Instagram.

Sekilas busana yang dipakai Prilly memang tak terlihat seperti baju renang. Swimwear warna hijau tersebut tampak seperti blouse dengan desain renda-renda. Apalagi dia juga mengenakan ikat pingang warna hitam.

Baca Juga : Gaya Seksi Prilly Latuconsina Pole Dance Menggoda Reza Rahardian

Baca Juga : Prilly Latuconsina Cantik Tampil Bold, Netizen: Selena Gomez Indonesia Nih

Ternyata dari tag yang disertakan pada foto, baju renang Prilly Latuconsina merupakan keluaran brand lokal Saly Swim. Dikutip dari akun Instagram @salyswim, baju renang one piece tersebut berlabel Nori Onepiece.

Penasaran dengan harga baju renang yang dipakai Prilly? Ternyata, baju renang one piece warna hijau tersebut dibanderol sekira Rp 1.199.900 di salah satu satu platform jual-beli online.

Terlepas dari harga baju renang tersebut, netizen terpesona dan salfok dengan penampilan cantik dan seksi Prilly. Mereka melontarkan pujian di kolom komentar di unggahan foto Prilly.

"Cantik banget," puji lelyta_yus***

"Cakep amat sih kesayangan๐Ÿ˜," tutur @robiah_prill***

"Omg beautiful ๐Ÿ˜๐Ÿ˜," kata @wulan_pri***

(hel)