Tepat hari ini, rapper utama EXO, Park Chanyeol akan berangkat menjalani tugas wajib militernya. Chanyeol EXO akan vakum dari dunia hiburan selama kurang lebih dua tahun.

Lantaran itu, tak ada salahnya untuk mengenang kembali potret tampan sosok pria kelahiran 1992 tersebut dalam balutan suit formal. Merangkum akun Instagram pribadinya, yuk intip ulasan singkat 4 OOTD formal Chanyeol EXO di bawah ini.

Oversized suit

Dalam salah satu pemotretan teranyarnya belum lama ini, Chanyeol terlihat memakai setelan suit bersiluet oversized warna midnight blue sky. Menampilkan kesan trendi dan kekinian, Chanyeol memadukan setelan suit formal tersebut dengan sepasang sneaker model tennis shoes warna putih.

Baca Juga : Chanyeol EXO Wajib Militer, Tagar 'Our Pride Chanyeol' Viral

2. Mix and match turtleneck





OOTD semi formal ala pelantun hits Growl, Love Shot and Call Me Baby kali ini serba hitam. Dengan mix and match turtleneck hitam sebagai inner dan blazer hitam sebagai outer. Dipasangkan bersama celana panjang hitam dan sepatu pantofel atau dress shoes formal warna hitam.

3. Colorful orange Untuk foto jacket album 1 Billion Views untuk grup unit duonya bersama Sehun EXO, EXO-CY, pria tampan pemilik tinggi tubuh 187 sentimeter ini tampil colorful dalam balutan setelan suit trendi warna orange sunkist yang eye- catching dipadukan dengan dress shoes warna coklat gelap. Modern tapi tetap terlihat formal. 4. Suit lavender Siapa bilang formal suit hanya harus warna-warna gelap. Tengok saja OOTD Chanyeol satu ini, Chanyeol terlihat tampan dan fashionable dengan mengenakan setelan suit berwarna tak biasa untuk suit formal, warna lavender yang lembut dan manis, ditambah bros berlian yang disematkan di dada atas sebagai aksesori. Berpadu kontras dengan warna rambut silver platinum milik Chanyeol, penampilan pria bintang film The Box tersebut jadi terlihat edgy sekali bukan?