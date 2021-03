Keluarga Bams eks Samsons masih menjadi topik perbincangan publik. Hal ini lantaran rumah tangganya bersama sang istri, Mikhavita Wijaya, serta ibu dan ayah tirinya, Desiree Tarigan dengan Hotma Sitompul, dikabarkan retak.

Bahkan, Mikhavita juga digosipkan mempunyai hubungan terlarang dengan ayah tiri Bams itu. Di tengah konflik tersebut, sebuah akun gosip menampilkan unggahan foto milik anak pertama Hotma Sitompul dari pernikahan terdahulunya, Sila Hasian Feliciani.

Di unggahan tersebut, Sila mengunggah potret dirinya bersama suami, dua anaknya, serta sang ayah, disertai dengan keterangan yang menunjukkan kelegaan. “Seneng banget, akhirnya tiap hari bisa berkumpul sama opung tanpa merasa tertekan lagi. God is good all the time,” tulisnya di Instagram.

Terlepas dari konflik keluarga tersebut, sosok Desiree Tarigan rupanya sangat dekat dengan anak-anaknya. Perempuan 59 tahun ini kerap membagikan momen-momen hangat bersama anak-anaknya.

Berikut 4 potret kebersamaan Desiree Tarigan bersama putra-putranya termasuk Bams eks Samson, seperti dirangkum dari laman Instagramnya, Selasa (30/3/2021).

Kompak dengan tiga putranya





Di salah satu postingannya, Desiree Tarigan tampak kompak bersama tiga putranya yakni Bambang Reguna Bukit (Bams), Prianka Bukit, dan Ditho Sitompoel. Dalam foto berlatar hitam-putih itu, mereka tampak kompak tersenyum ke arah kamera.

Ekspresi kocak Bams bersama ibunya





Di foto berikut ini, tampak kebersamaan Bams dengan Desiree. Keduanya tampak sedang bersantai bersama dengan seekor anjing. Berbeda dengan sang ibu yang berpose anggun di kursi, Bams justru menampilkan ekspresi kocak sambil seolah berlari di belakang Desiree.

Dansa ibu dan anak

Kedekatan antara Bams dan Desiree sangat terlihat di foto berikut ini. Keduanya tampak dansa bersama sambil tersenyum ceria. “Tersenyumku. Walau hanya di rumah bahagia dengan keluarga,” tulisnya. Temani anak memasak

Tidak hanya dekat dengan Bams, Desiree juga sering berbagi momen kebersamaan dengan adik Bams, Prianka Regana Bukit. Di foto ini Desiree tampak sedang dimanjakan putranya. “Hari ini lanjut lagi @priabukit buat gelato, mom yang menikmati,” kata Desiree di Instagramnya.