PEMERAN sinetron Putri untuk Pangeran, Ranty Maria, memang tengah hangat diperbincangkan netizen. Bahkan, namanya pun masuk daftar paling banyak dicari di mesin pencarian Google.

Pasalnya Ranty Maria baru mempublikasikan alias go-public dengan sang kekasih, Rayn Wijaya, setelah menjalani hubungan asmara selama satu tahun.

Sosok Ranty yang cantik, tenar, dan trendi khas anak muda kekinian, memang jadi salah satu magnet pesonanya. Untuk urusan gaya penampilan, lewat akun Instagram pribadinya, Ranty beberapa kali pernah memperlihatkan gaya OOTD dirinya yang cukup seksi.

Daripada penasaran, merangkum akun Instagram pribadi Ranty Maria, yuk intip ulasan singkat 4 potret OOTD seksi Ranty Maria berikut ini.

Bahu terbuka

Bergaya klasik dengan mix and match putih dan jeans, Ranty pamer bahu dan lengan mulusnya dengan mengenakan blus putih bermodel one off shoulder sebagai atasan. Dipadukan bersama boyfriends jeans dan sepasang sepatu sneakers putih.

Crop top 

Setelah pamer bahu dan lengan mulus, kali ini Ranty pamer perut rata miliknya lewat balutan crop top putih berpotongan V-neck yang ia pilih sebagai highlight OOTD nya saat itu.

Rok midriff Jalan-jalan santai di pinggir Pantai Pink, Labuan Bajo, Ranty pilih outfit serba putih. Atasan sleeveless warna putih ia pasangkan bersama kain pantai yang diikat dan dililit sebagai rok beraksen midriff, belahan di bagian paha, memperlihatkan sedikit tungkai kaki dara kelahiran 1999 tersebut. Swimwear putih Berjemur di tengah-tengah pantai saat berlibur ke Labuan Bajo bersama Ryan sang kekasih, Ranty seksi dalam balutan swimwear putih. Berpose menyandarkan tubuh ke punggung Ryan, Ranty memamerkan tungkai kaki jenjangnya.