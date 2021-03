Nama Ranty Maria mendadak disorot publik setelah dirinya go public berpacaran dengan Rayn Wijaya. Hubungan yang selama ini ditutupi itu akhirnya diumbar dan banyak netizen yang mendukung mereka.

Di sisi lain, sosok Ranty Maria pun semakin dikulik oleh netizen. Mulai dari gaya pacaran, ootd-nya yang selalu stunning, hingga barang-barang yang dia miliki.

Nah, di artikel ini MNC Portal Indonesia coba mengulik beberapa barang mewah yang dimiliki artis cantik yang masih muda tersebut. Katanya, ada tas yang nyaris Rp100 juta, lho. Penasaran?

1. OOTD simple tapi harga sosialita

Sebagai artis muda, Ranty tentu perlu menyisihkan uangnya untuk tabungan masa depan. Di sisi lain, dia pun mencoba untuk memiliki apa yang dia mau dalam hal item fashion.

Saat hangout, Ranty pernah tampil dengan dress putih dan sendal yang terlihat simple. Gaya berpakaian ini pun sangat common sekali kita lihat di tempat umum, tapi siapa sangka kalau sendal yang dikenakan Ranty itu dari brand Valentino yang harganya Rp13,4 juta. Enggak kaleng-kaleng kan?

2. Sling bag sederhana

Begitu juga saat dia jalan-jalan di mall. Ranty tampil sangat casual. Dia hanya mengenakan kaos dipadukan dengan jeans slim fit. Sneaker belang pun dia pakai untuk memadukannya dengan kaos yang dipakai.

Nah, yang menjadi pusat perhatian adalah mini sling bag yang dikenakan. Industrial tape shoulder bag dari Off White tersebut harganya mencapai Rp16 jutaan. Waduh, kelihatannya simple tapi harganya lumayan mahal ya.

3. Wedges nude nan anggun

Kerap tampil bergaya anggun membuat Ranty sering terlihat dengan gaun dan heels atau wedges. Dari banyaknya koleksi, Ranty ternyata punya salah satu item fashion yaitu sandal in patent leather dari YSL yang harganya ditaksir Rp13 jutaan.

Wedges tersebut dia kenakan saat tampil super anggun mengenakan midi dress off shoulder berwarna biru dengan detail di bagian badan yang memesona. Aksesori di lehernya mempercantik looks secara keseluruhan.

4. Bergaya ala anak sekolah





Siapa sangka, di balik gaya super simple ini terdapat barang yang lumayan mahal. Ya, gaya anak sekolahan yang diperlihatkan Ranty ini membuatnta terlihat menggemaskan sekaligus lugu.

Tapi, siapa sangka kalau ransel yang dibawa Ranty itu harganya nyaris Rp20 juta. Tas burberry the small rucksack in vintage check and leather itu benar-benar mengejutkan, ya, harganya.

5. Pretty-casual





Dan ini dia outfit Ranty Maria yang harganya selangit. Sekali lagi, kalau diperhatikan tidak ada yang mencolok dari gaya pesinetron cantik tersebut, tapi pas menelusuri harga sling bag-nya, Anda pasti akan terkejut.

Large Classic Handbag dari Chanel berwarna hitam tersebut dihargai Rp95,1 juta. Luar biasa bukan?

"Wow enggak nyangka fashion Ranty segitu," kata @aidhi***.

"Lebih mahal daripada harga diri lo semua, guys," komen @put.rh***.

"Ternyata Ranty fashionnya kayak K-Idol juga, ya," puji @17_reon***.