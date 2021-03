Zaskia Sungkar dan Irwansyah tengah berbahagia. Buah hati yang dinanti-nantikan sejak lama akhirnya datang ke bumi, nyata di antara mereka.

Ya, Zaskia Sungkar melahirkan putera pertama pada Selasa (30/3/2021) di RSIA Bunda Jakarta. Bayi tersebut diberi nama Ukkasya Muhammad Syakhi dan dipanggil dengan nama Ukkasya.

Bayi Ukkasya lahir dengan berat badan 3,4 kilogram dalam kondisi sangat sehat. Tim dokter yang bertugas dalam proses persalinan pun dipajang di kolom Instagram Zaskia sebagai rasa syukurnya telah membantu melahirkan buah hati yang sangat dinantikan tersebut.

Ucapan selamat dan doa terbaik untuk bayi dan sang ibu dihaturkan rekan selebriti di kolom komentar Zaskia. Salah satunya datang dari Ayushita, "Syukur Alhamdulillah congratulations Zaskia Sungkar dan Irwansyah. I'm so happy for you both," katanya.

Sementara itu, beredar juga video Irwansyah mengadzani bayi mungilnya. Video tersebut dibagikan oleh dokter kandungan Zaskia, Dokter Tiwi di Instastory Instagram-nya.

Terlepas dari momen haru sekaligus bahagia tersebut, MNC Portal Indonesia coba merekap kembali beberapa fakta soal kehamilan Zaskia Sungkar. Berikut paparannya:

1. Menanti kehamilan 10 tahun lamanya





Perjuangan yang panjang bagi Irwansyah dan Zaskia Sungkar untuk bisa mendapatkan rezeki anak dari Tuhan. Mereka menanti kehadiran tangisan bayi itu 10 tahun lamanya. Melewati proses gagal yang bukan hanya sekali, tapi tidak membuat mereka gentar untuk terus memohon kehadiran anak.

Ya, akhirnya Zaskia Sungkar dinyatakan positif hamil berkat usaha bayi tabung yang dijalani. "Alhamdulillah aku hamil. Perjuangan mendapatkan garis dua ini enggak sia-sia. Ini hadiah luar biasa bagi kami," tulis Zaskia di pengumuman kehamilan yang diunggah di Instagram pada 5 September 2020.

2. Pamer hasil USG





Di hari yang sama, Zaskia pun memberikan potret hasil USG yang mungkin selama ini belum pernah dia lakukan. Dengan wajah gembira, Zaskia memberi tahu kehamilannya itu kepada semua orang.

3. Rintangan kehamilan yang luar biasa





Zaskia Sungkar bercerita bahwa dirinya pernah mengalami endometriosis. Ya, kondisi di mana seorang perempuan mengalami gangguan kesehatan yang membuatnya sulit hamil.

Gangguan endometriosis tersebut membuat gangguan pada jaringan yang melapisi rahim atau endometrum yang malah tumbuh di luar rahim. Karena kondisi tersebut, Zaskia pun harus melakukan beberapa tindakan pengobatan, bahkan sampai ke Kuala Lumpur.

4. Pernah operasi fibroid Pada 2017, Zaskia Sungkar pernah menjalani operasi di Malaysia karena kondisi endometriosis dan fibroid. Saat itu, dokter yang menanganinya mengimbau agar Kia menjalani operasi secepatnya. Ia pun mengiyakan dan Alhamdulillah operasi berjalan lancar. Kedua gangguan tersebut merupakan gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi perempuan. Fibroid sendiri ialah jaringan non kanker yang bisa tumbuh pada otot rahim. 5. Semua ia serahkan pada Tuhan Kabar gembira yang kini kita semua dengar adalah buah doa panjang Zaskia dan Irwansyah. Tapi, apakah Anda tahu bahwa kedua orang ini sejatinya sudah memasrahkan itu semua kepada Tuhan? Ya, Zaskia Sungkar dan Irwaynsyah sepakat bahwa mereka memasrahkan semuanya pada Allah SWT. Tapi, yang Allah berikan kemudian adalah hadiah yang tak pernah mereka duka, doa selama ini pun terkabul ketika mereka sudah memasrahkan itu semua pada Tuhan. Pada salah satu video, Zaskia pernah mengatakan hal ini, "Hampir 8 tahu foto keluarga berdua terus. Nggak bosen? Nggak sama sekali Alhamdulillah. Makin kenal Allah, makin bersyukur dan ikhlas apapun yang Allah takdirkan, kebahagiaan bukan berarti selalu memiliki apa yang kita inginkan. Alhamdulillah, kita punya pemikiran sejalan. Kenapa hanya karena satu keinginan yang belum dikabulkan kita melupakan berjuta nikmat yang Allah berikan? Bahkan, beberapa kali kita menangus berdua karena bingung," kata Kia.