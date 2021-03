MENGHABISKAN mayoritas waktu di rumah bukan berarti kita tidak melakukan olahraga loh. Ada beberapa olahraga yang bisa kita lakukan selama di rumah.

Olahraga yang teratur, bisa menjaga kesehatan dan membuat badan lebih bugar serta fit. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah merekomendasikan untuk olahraga selama 2,5 jam setiap minggunya.

Olahraga di rumah juga bisa fun dan menantang, lho. Enggak perlu pakai alat-alat yang mahal dan susah dicari, sekarang kita bisa olahraga seru menggunakan tas dengan bobot yang berat.

Kali ini JRyan Karsten, model tampan asal Indonesia, berbagi trik olahraga di rumah menggunakan tas berat atau yang dinamakan heavy bag workout. Alat olahraga yang digunakan JRyan adalah samsak tinju, tapi bukan untuk ditinju, lalu untuk apa ya?

Pertama-tama JRyan mendemonstrasikan gaya squat sambil mengangkat samsak. Lalu ia melakukan gerakan lunges, juga sambil mengangkat samsak di pundaknya.

Kemudian JRyan mengangkat samsak dengan kedua tangannya, gerakan ini bernama biceps curl. Selanjutnya ia mengangkat samsak dengan satu tangan.

Setelah mengangkat samsak, ia menaruh benda tersebut di lantai untuk gerakan diamond push up, side to side push up, dan lainnya.

Samsak yang JRyan gunakan berisi air dan angin. Samsak juga disertai tali pegangan yang dapat memudahkan proses heavy bag workout ini. Jika tidak punya samsak, penonton bisa menggunakan tas yang diisi dengan barang-barang sehingga membuatnya jadi berat.

“Jangan malas olahraga, dan pastinya sehat selalu,” ujar JRyan.

Masih banyak lagi gerakan-gerakan heavy bag workout, yuk tonton selengkapnya di YouTube channel JRyan Karsten!