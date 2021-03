ADA salah satu masalah yang dikeluhkan banyak orang ketika menjalani bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Masalah itu adalah munculnya kebiasaan makan berlebihan. Bahkan, kebiasaan ini sampai menambah berat badan mereka.

Salah satu penyebab terjadinya makan berlebihan saat WFH yakni bebasnya waktu yang dimiliki. Ini terkadang membuat seseorang abai terhadap makanan yang masuk ke tubuh, bahkan tidak kenal waktu.

Oleh karena itu, diperlukan kontrol diri untuk mencegah kebanyakan makan. Seperti dikutip dari laman The Healthy, berikut cara ampuh mencegah makan berlebihan saat WFH.

1. Jangan makan selagi bekerja

Patuhilah aturan yang dianjurkan dan jangan tergoda melanggarnya jika tidak ingin makan berlebihan yang bisa meningkatkan berat badan. Penting juga diingat untuk memberikan perhatian penuh saat datangnya jam makan agar lebih bisa menikmatinya sehingga tubuh akan berhenti saat sudah merasa kenyang.

2. Buat jadwal makan

Jangan lagi melewatkan sarapan. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menemukan bahwa energi yang dikeluarkan di pagi hari akan dua kali lebih tinggi daripada waktu lainnya. Selain itu, saat pagi hari tubuh akan membakar kalori lebih banyak.

Mereka yang makan sarapan lebih sedikit dari makan malam akan merasa kelaparan sepanjang hari. Sempatkan sarapan sebelum bekerja, lalu makan siang 5 jam kemudian, dan terakhir makan malam setelah 3 sampai 4 jam berikutnya. Berikan waktu jeda selama 3 jam juga sebelum akhirnya tidur.

3. Temukan alternatif ingin makan

Bekerja seringkali membuat merasa stres dan melampiaskannya pada makan yang berlebihan. Sehingga secara tidak sadar sudah terlalu banyak memasukkan kalori pada tubuh yang bisa berdampak pada melemahnya kekebalan.

Jika datang masa seperti itu, cobalah alihkan ke alternatif lain seperti membaca buku, olahraga, dan lainnya yang disukai. Berada di rumah akan membuat kita lebih fleksibel dan gunakanlah untuk menemukan kebiasaan baru yang sehat.

4. Prioritaskan makanan berat

Saat makan makanan ringan, tubuh cenderung tidak bisa berhenti ngemil dan terus menginginkannya. Padahal dalam sebuah penelitian, makanan-makanan tersebut mengandung lebih dari 500 kalori dibandingkan dengan makanan berat yang tidak banyak diolah. Kurangi stok atau membeli makanan ringan dan gantilah dengan yang lebih sehat seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan protein tanpa lemak.

(han)