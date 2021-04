Teka-teki apakah Atta Halilintar akan tetap menggunakan bandana saat ijab kobul pun mulai terpecahkan. Menurut informasi yang beredar, calon suami Aurel Hermansyah itu akan melepaskan bandana di momen sakral tersebut.

Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah direncanakan pada 3 April 2021. Tinggal hitungan hari, makanya persiapan demi persiapan terus dimatangkan termasuk soal tampilan Atta di akad nikah.

Menurut penuturan desainer busana Atta dan Aurel di momen akad nikah, Vera Anggraini, Atta akan mengenakan peci. Ya, dia akan melepaskan karakternya demi tercipta momen spesial dalam hidupnya tersebut.

Tidak hanya melepas bandana, sebagai Youtuber yang terkenal kreatif dan unik, Atta ternyata memberikan permintaan khusus kepada sang desainer untuk membuat pecinya itu tidak biasa. Kata Vera, Atta minta ada penambahan aksen petir di pecinya.

Vera pun tak merasa terbebani dengan rikuesan tersebut. Sebab, petir yang diminta Atta untuk ada di pecinya hanya detail tambahan saja. Jadi, enggak memakan waktu banyak untuk mengerjakannya.

Vera Anggraini dengan brand Vera Kebaya-nya akan menjadi desainer utama dalam sesi akad nikah dan syukuran pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mendatang. Dia mengatakan bahwa koleksi untuk dua momen itu mengusung konsep adat Jawa dan Minang.

Di sisi lain, bandana yang sudah melekat sekali dengan Atta Halilintar masih dipertanyakan apakah akan ada di acara syukuran atau tidak.

Atta Halilintar sendiri pernah memberikan pernyataan bahwa bandana yang selalu dia pakai adalah karakternya dan dia meminta kepada semua orang untuk tidak mempermasalahkan aksesori tersebut.

"Banyak yang hian fisik foto enggak pake headband? Heboh banget sampai koran infotainment. Lezzgoo! Thank you God bangga punya fisik Indonesia Padang + diberkahi dapat istri cantik lagi. Kenapa pakai headband, karena sejak pakai headband rezekiku ngalir lancar. Jadi aku selalu jadikan ini ciri khasku dan lebih percaya diri saja," tulis Atta di unggahan Instagramnya.

Aurel pun terlihat memberi semangat ke calon suaminya tersebut. "Cakep tauuuu! Sudah enggak usah dengerin orang! Just be yourself, sayang," kata Loly.

(hel)