Suasana bahagia tengah menyelimuti pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie. Hari ini, Kamis (1/4/2021), keduanya tengah merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-11 tahun.

Untuk merayakan hari spesial ini, Ardi Bakrie ternyata telah menyiapkan sebuah kejutan spesial. Dia membuat sebuah video pendek berisikan perjalanan kisah cinta mereka, dari awal pacaran hingga kini telah dianugerahi tiga orang anak.

Video tersebut sukses membuat Nia Ramadhani menangis terharu. Terlebih Ardi menuliskan sebuah pesan cinta pada keterangannya.

"Kadang kata tidak bisa terucap...namun hati terus berkata bahwa cintaku selalu menjadi selimut malam yg ingin selalu menghangatkan kamu,Yank @ramadhaniabakrie ❤️❤️❤️

Angka 11, seolah menggambarkan keserasian kita berdua ...... #cieee #Amiin

Jangan pernah berhenti menebarkan cinta kamu ya Yank.. cinta buat aku, cinta buat anak2, pokoknya cinta untuk seluruh keluarga kita... Pokoknya gas terooos cintamu Yank 💞💞.

Once again, Happy 11th Anniversary, My Love 💖💝.

May God always bless our loves forever and ever 🥰😍. Amiin.

From your Admirer...your Other Half!! 😍.

💖Din Ardi💖," tulis Ardi.

Baik Ardi maupun Nia memang tidak pernah sungkan mengumbar romantisme mereka kepada khalayak publik. Bahkan, potret kebersamaan mereka seringkali membuat banyak netizen iri.

Nah, berikut MNC Portal rangkumkan beberapa potret romantis Nia Ramadhanj dan Ardi Bakrie.

1. Nyoblos bareng

Potret pertama diabadikan bertepatan dengan momen Pilpres tahun 2019 lalu. Di sini, Ardi tampak membagikan foto selfie bersama sang istri tercinta sembari menunjukkan jari manis, tanda mereka telah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Kompak banget!

2. Kompak ngurus anak

Selanjutnya ada foto Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani saat berlibur bersama buah hati mereka di Eropa, beberapa waktu lalu. Mereka tampil kompak dalam balutan busana musim dingin, saat bermain ice skating di Efteling Theme Park Resort.

3. All red and everything Foto ini diambil bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-8 tahun. Ardi dan Nia tampil kompak dalam balutan busana bernuansa merah hitam. Di foto ini, keduanya juga tampak berpose romantis hingga sukses membuat iri netizen. 4. Selfie manja Terakhir ada potret selfie gemas Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani. Menariknya, pada keterangan foto, Nia menuliskan sebuah tips membina rumah tangga yang selama ini telah praktikkan. "Ini adalah salah satu tips dalam pernikahan. Kapan pun kamu berbuat salah, akuilah. Dan ketika kamu dalam posisi benar, diam lah," tulis Nia Ramadhani.