Shandy Aulia, ibu satu anak ini cukup dikenal dengan keluarganya yang harmonis, serta jauh dari gosip. Ia juga kerap mengunggah kebersamaan dengan suami, David Herbowo dan putri kecilnya Claire Herbowo.

Dikutip dari akun Instagram @shandyaulia, pemain film Eiffel I'm in Love ini mengunggah kebersamaan dengan keluarga kecilnya. Mereka kompak mengenakan outfit bewarna kuning. Duduk di atas ranjang yang digantung di antara pepohonan. Shandy Aulia sendiri tampil seksi mengenakan baju sabrina crop top yang dipadukan dengan celana pendek yang membuat kulit mulusnya terekspos.

Pemandangan di sekitarnya juga sangat indah, banyak pepohonan hijau yang membuat potret keluarga Shandy Aulia terlihat semakin ceria.

"Dear my daughter Claire...mommy daddy tidak akan pernah berhenti foto bersama claire... setiap hari selalu ada kejutan manis darimu... nanti Ketika mommy daddy sudah menua... Claire sudah banyak kesibukan 🥺 mommy daddy akan kembali melihat foto-foto kebersamaan kita... bagaimana claire sudah banyak sekali mengisi relung-relung hati mommy daddy 🥺❤️

Semua foto kebersamaan kita adalah tanda cinta mommy daddy untuk Claire... bagaimana mommy daddy begitu sangat mencintaimu...kiranya claire bisa merasakan cinta mommy daddy padamu... ❤️✨We love you so much @missclaireherbowo," tulis Shandy.

Shandy, David dan baby Claire tengah berada di Ubud, Pulau Dewata Bali. Mereka nampak sedang menikmati suasana kebersamaan yang harmonis, juga penuh keceriaan. Melihat kekompakannya, netizen langsung membanjiri kolom komentar unggahan foto tersebut.

"Semakin cantik Miss Claire. Sehat-sehat ya nak," kata @ri*****.

"Keluarga bahagia," ujar @mf****.

"Damai lihatnyaaaa," terang @ma****.

"Suka banget liat keluarganya kak Shandy," kata @ay*****.

(hel)