BANYAK artis televisi di era 2000-an tidak lagi tampil ke publik. Banyak dari mereka memilih untuk berbisnis, seperti yang dilakukan oleh Kristin Cavallari.

Terkenal sebagai bintang MTV Laguna Beach, dan program Very Cavallari, Cavallari selalu tampil menawan, terutama dari kecantikan dan kesehatan kulitnya. Dirinya bahkan mengaku hampir selama 15 tahun, Kristin Cavallari selalu mendapatkan pertanyaan yang sama, yaitu skincare apa yang rutin Ia gunakan setiap harinya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akhirnya membuat wanita 34 tahun ini mulai menjalani bisnis kecantikan dan perawatan kulit melalui Uncommon Beauty.

Melalui riset yang mendalam bersama dengan timnya, Cavallari coba menggali apa saja bahan-bahan yang selalu ada dalam setiap perawatan kulit. Dalam waktu kurang lebih satu tahun, Cavallari akhirnya menemukan formula yang tepat untuk menciptakan Uncommon Beauty, yang rencananya akan diluncurkan pada 13 Mei 2021.

“Keseluruhan ide dari Uncommon Beauty adalah menciptakan produk yang dapat membersihkan secara menyeluruh dan efektif. Namun, tanpa harus membuat kita melewati langkah-langkah yang banyak, Kami mempersingkatnya menjadi beberapa produk yang efektif,” sebut Kristin Cavallari dalam menjelaskan produk yang akan diluncurkannya tersebut.

Uncommon Beauty sendiri akan diluncurkan dengan lima produk inti, yaitu enzymes foaming face wash, water gel-cream moisturizer, vitamin C eye cream, mango lip balm, and vitamin C pineapple nectar.

Kristin Cavallari pun menambahkan jika filosofi kecantikannya adalah memberi nutrisi yang tepat pada kulit. Menurut wanita yang kini juga dikenal sebagai entrepreneur kecantikan dimulai dari dalam.

Karena itu, dia selalu mengingat pesan dari Ibunya untuk menjaga kesehetan kulit sedini mungkin, dengan makanan sehat dan minum banyak air putih. Hal itu juga membantu Cavallari untuk menegaskan kalau dirinya tidak pernah menggunakan botox ataupun filler.

