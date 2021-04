Kebahagiaan tengah meliputi artis cantik Nia Ramadhani, karena hari ini ia diketahui sedang merayakan peringatan ulang tahun pernikahannya bersama sang suami, Ardi Bakrie yang ke-11 tahun.

Tak hanya dapat kejutan manis dari Ardi Bakrie, Nia Ramadhani juga ternyata dapat kado spesial dari sang putri, anak sulungnya, Mikhayla Bakrie.

Dari pantauan MNC Portal, Kamis (1/3/2021) di linimasa sosial media, kejutan tersebut diketahui melalui unggahan beberapa video di Insta Story akun Instagram pribadi Nia. Nia memperlihatkan, tengah malam tadi sang putri tercinta sengaja belum tidur hingga larut malam karena menunggu momen surprise untuk dirinya.

Sesampainya di rumah, Nia langsung disodori tiga piece kue cokelat yang ternyata dibuat sendiri oleh Mikhayla dibantu dengan asisten rumah tangga. Mendapat kado anniversary yang manis dan spesial dari sang anak, Nia pun terharu. Cute banget ya!

“Kamu yang bikin? Beneran, tapi it’s for me? Thank you, thank you,” ujar Nia.

Sementara itu, untuk merayakan momen spesial ulang tahun pernikahan yang sudah ke-11 tahun ini, Ardi Bakrie ternyata telah menyiapkan sebuah kejutan spesial. Ia membuat sebuah video pendek berisikan perjalanan kisah cintanya bersama Nia, dari awal pacaran hingga kini telah dianugerahi tiga orang anak.

Video tersebut sukses membuat Nia Ramadhani menangis terharu. Terlebih Ardi menuliskan sebuah pesan cinta pada keterangannya.

"Kadang kata tidak bisa terucap, namun hati terus berkata bahwa cintaku selalu menjadi selimut malam yg ingin selalu menghangatkan kamu,Yank @ramadhaniabakrie angan pernah berhenti menebarkan cinta kamu ya Yank.. cinta buat aku, cinta buat anak2, pokoknya cinta untuk seluruh keluarga kita. Pokoknya gas terooos cintamu Yank. Once again, Happy 11th Anniversary, My Love,” tulis Ardi Bakrie.

