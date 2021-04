Jakarta- Baru saja released Movie Video 'The Heart You Hurt' karya Diva Rossa pada Rabu, 31 Maret 2021 lalu, yang menjadi trending #3 dengan jumlah views sudah menembus 1 juta. Lagu yang dirilis di Youtube Rossa Official ini dibanjiri oleh ribuan komentar netizen.

Movie Video 'The Heart You Hurt' merupakan lagu single populer Hati Yang Kau Sakiti yang dialihbahasakan menjadi lirik bahasa Korea dengan aransemen baru.

Dalam video klip berdurasi 5 menit 28 detik ini, Rossa berkolaborasi dengan salah satu personil K-POP Super Star Super Junior Lee Dong Hae. Movie Video tersebut berkisah tentang cinta bertepuk sebelah tangan Dong Hae yang merupakan sahabat baik Rossa. Sedangkan sang Diva sudah memiliki kekasih, yakni aktor lokal Dion Wiyoko.

Lepas dari kisah itu, ternyata banyak komentar netizen di twitter dan youtube yang salah fokus dengan salah satu aktivitas Rossa dalam video klip itu. Netizen penasaran ketika dia minum Kopi pake Sasa Santan.

"Salfok minumnya santan kelapa instan, apakah mereka lg diet Debm? Canda debm wkwkwkkwkwk, " cuit Sheni Latifah pada kolom komentar.

Sama halnya dengan komentar Wulan Pitriani, "Bentar teh Oca, aku salfok sama teh Oca lg minum santan:), " tulisnya.

Demikian juga komentar dari Winda Christin, " Di sponsori oleh Sasa santan semangat terus teh Oca,".

Banyak netizen salah fokus saat melihat video clip Rossa 'The Heart You Hurt' karena ada produk Sasa di video clip tersebut, yaitu produk Sasa Santan yang digunakan Rossa untuk membuat kopi, pada detik-detik awal video klip ditayangkan.

Terkait dengan komentar dari netizen tersebut, GM Marketing PT Sasa Inti, Albert Dinata mengatakan bahwa Sasa Santan memang menjadi salah satu sponsor pada movie video tersebut. Sasa tertarik untuk menjadi sponsor karena Rossa merupakan Diva Indonesia, artis berbakat, dan juga entrepreneur, serta hasil-hasil karyanya yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, termasuk pelanggan setia Sasa didalamnya.

Tidak hanya itu, Rossa saat ini juga didapuk sebagai Ikon Sasa Duta Santan. Duta Sasa Santan adalah komunitas yang dibentuk oleh Sasa Santan. Ini merupakan sebuah program kompetisi untuk ibu rumah tangga yang aktif di berbagai komunitas untuk menjadi bagian dari keluarga Sasa Santan.

Albert mengatakan bahwa dengan menjadi sponsor movie video ini. "Sasa ikut mendukung musik Indonesia untuk Go Internasional. Kolaborasi lagu ini melibatkan dua negara yakni Indonesia dan Korea Selatan, dimana satu sama lain saling mempromosikan negara masing-masing. Apalagi saat ini K-pop peminatnya sangat banyak, " ujarnya.

Sasa sebagai kitchen food solution dengan misi memberikan kebahagiaan kepada dunia melalui penyajian makanan yang simple, lebih sehat dan lezat, Sasa terus berinovasi. Salah satunya sebagai satu-satunya produsen yang menghadirkan santan berfortifikasi, mengandung omega 3,6 dan fiber yang baik untuk kesehatan.

"Dengan edukasi tidak hanya mengenai masak, tetapi produk-produknya bisa dikonsumsi secara praktis dan mudah. Contoh dalam video klip ini, sasa santan bisa jadi campuran minuman, pengganti susu dan langsung dikonsumsi, " tuturnya.

