FASHION items keluaran rumah mode mewah, Hermes memang jadi salah satu favorit incaran para wanita pecinta fashion sekaligus yang hobi berpenampilan mewah.

Tak terkecuali, sosok dokter cantik, Dokter Reisa Broto Asmoro. Dalam berpenampilan sehari-hari, Dokter Reisa bukan hanya kerap menenteng tas keluaran Hermes, tapi juga menyempurnakan tampilan visualnya lewat pemakaian sederet aksesori mewah bernilai fantastis keluaran rumah mode asal Perancis tersebut.

Daripada penasaran, yuk intip empat koleksi aksesori Hermes milik Dokter Reisa yang total harganya hampir mencapai Rp130juta berikut ini. Sebagaimana dirangkum dari akun Instagram ‘fashion_selebrit’ dan ‘hermes_selebritii’.

Kalung

Matching dengan masker warna oranye yang ia kenakan, kala itu dr. Reisa terlihat menyematkan kalung Hermes di lehernya, brown natural lacquered buffalo horn and leather necklace yang tertulis di laman situs Tradesy, harganya mencapai USD625 atau sekira Rp9,3 juta.

Belt kulit

Tampak simpel dan sederhana, belt alias ikat pinggang warna hitam yang terbuat dari kulit anak sapi dengan pengait emas (gold plated kelly buckle) ini harganya tak main-main. Pasalnya, kelly leather belt noir in epsom calfskin with gold plated kelly buckle tersebut diketahui dibanderol seharga USD960 atau sekira Rp14,4 juta per piece.

Gelang bangle Dokter cantik satu ini juga pernah tampil mengenakan gelang bangle keluaran Hermes, yakni clic clac h extra wide enamel bracelet transat with white lacquer h pm warna mint. Tertulis di laman situs belanja Madisonavenuecouture, gelang serupa namun varian yang warna biru dijual seharga USD1.075 atau kurang lebih Rp16.1juta per satu buah. Kalung Kelly Kalung cantik berkilauan dengan pendant medium bentuk tas Kelly yang jadi salah satu produk khas Hermes satu ini adalah Kelly Amulette Pendant. Jangan kaget, jika harga satu untai kalung ini adalah USD6.050 atau kurang lebih Rp85,6juta. Menjadikan total harga dari empat item aksesori Hermes milik dokter Raisa, mencapai angka Rp1125,5juta. Fantastis bukan?