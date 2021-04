Tinggal hitungan jam, Aurel Hermansyah akan resmi menikah dengan Atta Halilintar. Keduanya akan mengikat janji suci pernikahan, Sabtu (3/4/2021).

Jelang hari bahagia, Ashanty, ibu sambungnya menjadi sosok yang tak bisa lepas dari kehidupan Aurel, selain Anang Hermansyah. Ashanty seperti menunjukkan tak semua ibu tiri sosok yang tak bisa akur dengan anak suaminya.

Kebersamaan mereka sudah bagaikan kakak-adik, harmonis dan kompak. Bahkan sampai urusan busana, kedua tampil serasi dengan busana yang sama.

Berikut potret Aurel dan Ashanty bagaikan kakak-adik yang dirangkum dari akun Instagram masing-masing.

Pose Saling Membelakangi dengan Dress Kulit Ular





"Please stay in my life" begitu tulisnya di Instagram. Aurel meminta agar Ashanty tetap selalu berada di dalam hidupnya. Ia pun mengabadikan caption tersebut dengan unggahan foto sewaktu bersama ibu tirinya.

Sembari mengenakan dress bermotif layaknya kulit ular, Aurel dan Ashanty berpose saling membelakangi. Makeup yang mereka gunakan pun terlihat serasi dengan sentuhan lipstick berwarna fushcia di bibir keduanya.

Ashanty Rangkul Aurel dari Ketinggian





Sementara itu, Ashanty terlihat mengenakan jaket parka hijau yang dipadukan dengan sling bag bernuansa cokelat-krem. Ibu gaul yang terkenal fashionable ini terlihat kece ketika mengenakan kacamata berlensa kuning dan juga sepatu boot hitam.

Berbusana Hitam Serasi di Depan Menara Eiffel





Liburan di Paris, gaya mommy dan anak ceweknya ini kompak banget lho Okezoners. Lihat saja penampilan Aurel yang mengenakan leather jaket hitam lengkap dengan inner dan roknya yang berwana senada. Aurel juga mengenakan kacamata fashion yang dipadukan dengan high heels hitam bermotif duri-duri.

Sedangkan mommy terlihat mengenakan blouse hitam yang dipadukan dengan hot pants berwarna senada. Ia juga memadukan busana tersebut dengan boots high heels hitam bertali. Enggak mau kalah dari si anak, Ashanty juga mengenakan kacamata fashion lho.

Ethnic dress saat liburan Ibu dan anak ini pun sering berlibur bersama dan tetap mengenakan pakaian yang mirip. Dengan riasan wajah sederhana dan rambut tanpa tatanan berarti, Aurel dan Ashanty tampil begitu alami cantiknya. Dalam foto tersebut Aurel menuliskan Ashanty adalah separuh dirinya. Tampil natural dengan bomber jacket Aurel yang sekarang nampak sudah mahir memulas wajahnya. Tidak hanya tampil dengan make-up bold yang memberikan kesan seksi, Aurel pun cocok tampil dengan make-up natural seperti foto di atas, kedekatannya dengan Ashanty kerap menampilkan keduanya mengenakan busana yang mirip atau senada warnanya, misal bomber jacket hijau army.