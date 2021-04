Demi mendapatkan perhatian publik, MSCHF merilis sepatu 666 pada hari Senin bekerja sama dengan rapper Lil Nas X. Sepatu seharga Rp14,7 juta itu menampilkan motif salib terbalik, pentagram, dan tulisan "Lukas 10:18", sepatu itu juga mengandung darah manusia hingga dijuluki sebagai sepatu setan.

Namun sepatu itu semakin kontroversial karena dibuat dengan meniru desain Nike Air Max 97s.

Seperti dilansir dari BBC, rupanya Nike tak terima dengan desain sepatu setan yang meniru produknya. Nike juga berhasil memenangkan kasus gugatan terhadap perusahaan MSCHF asal Brooklyn atas penjualan sepatu setan tersebut.

Sepatu yang cukup mengerikan itu, mengandung setetes darah manusia di bagian solnya. Hanya 666 pasang sepatu telah diproduksi dan semuanya, kecuali satu pasang, telah dikirim ke para pembeli.

Nike mengklaim dalam produksi sepatu setan telah terjadi pelanggaran merek dagang. Nike meminta pengadilan federal di New York untuk menghentikan MSCHF menjual sepatu setan tersebut dan mencegah mereka menggunakan tanda Swoosh khas Nike yang terkenal.

"MSCHF dan sepatu setannya kemungkinan besar akan menyebabkan kebingungan serta menciptakan keterkaitan yang keliru, antara produk MSCHF dan Nike," kata Nike dalam gugatannya.

Namun pengacara MSCHF membantah bahwa 666 pasang sepatu itu merupakan sepatu biasa. Mereka menyebutnya, sepatu setan sebagai karya seni yang diberi nomor individual yang dijual kepada kolektor.

Meski demikian, Hakim Federal di New York meluluskan gugatan Nike dan mengeluarkan perintah menyetop penjualan sepatu setan pada hari Kamis waktu setempat.

Dampak dari keputusan tersebut masih belum jelas karena MSCHF telah mengindikasikan bahwa mereka tidak berencana untuk memproduksi lagi disain sepatu tersebut.

Sepatu setan berwarna hitam merah itu diluncurkan oleh MSCHF pada hari Senin, bertepatan dengan peluncuran lagu terbaru Lil Nas X Montero (Call Me By Your Name), yang memulai debutnya di YouTube Jumat lalu.

