Kejutan spesial kembali datang dari Shopee Indonesia untuk para penggemar Kpop di Tanah Air! Bertepatan dengan promo puncak 4.4 Mega Shopping Day yang telah berlangsung sejak Maret lalu, Shopee akan kembali mengadakan pertunjukan spektakuler yang bertajuk TV Show Shopee 4.4 Super Shopping Day. Untuk memeriahkan perhelatan ini, Shopee mengundang girl group kenamaan asal Korea Selatan, MAMAMOO, sebagai bintang utama!

Beranggotakan Solar, Moonbyul, Wheein, dan Hwasa, MAMAMOO dikenal sebagai salah satu grup KPop paling multitalenta. Dengan suara merdu, dance yang kompak, serta diskografi lagu yang catchy, penampilan live MAMAMOO jadi satu hal yang amat dinanti-nanti penggemar KPop, baik di Korea Selatan maupun internasional.

Popularitas MAMAMOO sebagai girl group tidak hanya dari segi musik saja, namun keempat anggota juga punya pesona masing-masing yang membuat mereka begitu dicintai di kalangan penggemar KPop mancanegara. Sebut saja Hwasa yang sukses mematahkan standar kecantikan Korea Selatan dan menginspirasi penggemar-penggemarnya untuk mencintai diri sendiri dan selalu tampil percaya diri.

Apabila kamu penggemar Kpop, atau seorang Moomoo (sebutan untuk penggemar MAMAMOO), penampilan girl group ini di acara televisi Shopee tentu jadi satu hal yang tidak boleh kamu lewatkan, bukan?

TV Show Shopee 4.4 Mega Shopping Day bersama MAMAMOO akan disiarkan secara langsung pada 4 April 2021 pukul 19.00 WIB di RCTI, Indosiar, ANTV, dan ShopeeLive. Dalam TV Show Shopee 4.4 Mega Shopping Day, akan terdapat pula sesi games seru bersama MAMAMOO. Di sesi ini, kamu bisa melihat Solar, Moonbyul, Wheein, dan Hwasa bermain Goyang Shopee! Penasaran, kan, seperti apa hebohnya MAMAMOO saat akan memainkan game khas Shopee ini?

Tidak hanya membawakan MAMAMOO sebagai main performer, TV Show Shopee 4.4 Mega Shopping Day juga akan menghadirkan sederet bintang papan atas tanah air yang saat ini tengah naik daun. Siapa lagi kalau bukan Arya Saloka dan Amanda Manopo, alias AL dan Andin, yang semakin hari semakin bersinar berkat penampilannya di sinetron ‘Ikatan Cinta’?

Sinetron garapan MNC Pictures ini memang telah memikat penonton Indonesia sejak ditayangkan pada Oktober 2020 lalu. Dengan alur yang penuh kejutan dan twist yang di luar ekspektasi, setiap episode ‘Ikatan Cinta’ sukses menggugah emosi penonton dan membuat mereka menunggu-nunggu episode selanjutnya. Karenanya, wajar bila sinetron ini sukses memecahkan rekor dengan mencetak rating 14,1% dan audience share 48,3%.

Nah, untuk kamu para penggemar sinetron ini, pastikan kamu tidak melewatkan acara televisi Shopee pada 4 April nanti. Sebab, AL dan Andin akan menampilkan konten spesial ‘Ikatan Cinta’ yang hanya bisa kamu saksikan di acara ini saja! Seperti apa sih, konten spesialnya? Dengar-dengar sih, AL akan memberikan persembahan spesial untuk Andin sebagai wujud pernyataan cintanya! Semakin romantis, AL dan Andin juga menyiapkan penampilan manis dengan membawakan original soundtrack ‘Ikatan Cinta’ untuk pertama kalinya. Bukan hanya itu saja, mereka berdua juga akan turut berduel main Shopee Tangkap!

Selain Arya Saloka dan Amanda Manopo, akan ada pula segmen eksklusif bersama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Masih ingat penampilan Atta dan Aurel dalam TV Show Shopee 11.11 Big Sale lalu? Nantikan duet spesial dari Atta dan Aurel yang pastinya akan sweet banget. Tapi, bukan hanya itu saja! Kabarnya, kamu bisa menyaksikan video akad nikah Atta dan Aurel secara eksklusif di TV Show Shopee 4.4 Mega Shopping Day! Mengingat pernikahan dua sejoli ini sudah jadi hal yang amat dinanti-nantikan, bisa dibayangkan akan semanis apa video akad nikah ini nanti, bukan?

Belum berhenti sampai di situ, Atta dan Aurel juga akan memberikan sedikit ‘bocoran’ mengenai rencana bulan madu mereka. Kira-kira, kota mana yang akan dipilih pengantin baru ini untuk menghabiskan honeymoon mereka?

Sebagai perayaan puncak kampanye belanja, TV Show Shopee 4.4 Mega Shopping Day tidak hanya akan menghibur kamu dengan penampilan selebriti ternama saja. Akan ada pula sesi games berhadiah, juga sesi promo yang bisa kamu manfaatkan untuk mendapatkan aneka produk-produk seru dari berbagai merek ternama dengan harga miring!

Ingin punya mobil baru? Ada Grand Prize All New Toyota Yaris yang menantimu dalam segmen games Goyang Shopee. Belum berhenti sampai di situ, kamu juga bisa memenangkan Grand Prize All New Honda Brio dalam segmen Shopee Tangkap. Semakin meriah, kamu juga bisa ikutan segmen spesial ShopeePay dengan Grand Prize Toyota Corolla Cross yang bisa kamu bawa pulang!

Perayaan promo puncak Shopee 4.4 Mega Shopping Day tentu belum lengkap tanpa promo belanja, bukan? Untuk kamu yang ingin belanja untung, nantikan promo spesial untuk Shopee COD. Dengan promo ini, belanja menggunakan Shopee Cash on Delivery pasti jadi lebih murah!

Masih belum cukup? Ada Flash Sale Serba Seribu yang siap memuaskan kebutuhan belanja irit kamu. Dalam segmen ini, akan ada produk-produk dari merek ternama dari berbagai kategori di Shopee yang dijual dengan harga seribu rupiah saja! Jadi, pastikan kamu pasang pengingat di ponsel dan tandai produk yang ingin kamu beli supaya kamu bisa belanja sukses di Flash Sale Shopee.

TV Show Shopee 4.4 Mega Shopping Day di tanggal 4 April juga tidak boleh kamu lewatkan karena akan ada promo eksklusif dari deretan merek ternama! Ada L’oreal Indonesia, Maybelline Indonesia, Garnier Indonesia, Wardah, Unilever Indonesia, Roughneck, M231, Edwin Jeans, Xiaomi, Realfood, Norvus, Erigo, BRI Brizzi, serta berbagai brand lainnya yang akan memberikan promo spesial untuk para penonton di rumah.

Nah, sudah siap menyaksikan penampilan dari selebriti favorit dan menyerbu promo puncak Shopee 4.4 Mega Shopping Day? Langsung saja tandai kalender dan pasang pengingat di ponsel kamu supaya kamu tidak melewatkan kemeriahan TV Show Shopee 4.4 Mega Shopping Day bersama MAMAMOO pada 4 April 2021 pukul 19.00 WIB di RCTI, Indosiar, ANTV, dan ShopeeLive!

CM

(yao)