Gelaran akad nikah dan pesta syukuran pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah baru saja usai digelar akhir pekan kemarin.

Meski tak duduk di panggung pelaminan, namun pernikahan Aurel tetap dihadiri oleh sang ibu kandung, Krisdayanti. Sang diva hadir dengan penampilan yang begitu ayu, mewah dan elegan.

Di gelaran akad nikah, Krisdayanti hadir dalam balutan kebaya pink cantik rancangan desainer papan atas, Anne Avantie. Kebaya merah muda yang begitu elegan dan mewah tersebut, disempurnakan oleh Krisdayanti dengan tatanan rambut bergaya klasik, sanggul Jawa karya Yudin Makeuphairdo.

Bukan sanggul biasa, ternyata ada makna tersendiri di balik sanggul Jawa gaya klasik dari Mimi KD tersebut. Hal ini diungkapkan langsung oleh Krisdayanti, lewat akun Instagram pribadinya pada Minggu 4 April kemarin.

Istri Raul Lemos tersebut mengungkapkan, sanggul klasik yang ia tampilkan tersebut bernama Mbangun Tulak. Mempunyai arti sebagai salah satu permohonan doa meminta keselamatan.

“Sanggul ini penuh makna, Mbangun Tulak adalah suatu permohonan keselamatan dari para kerabat pengantin,” tulis Krisdayanti.

Tampilan Krisdayanti yang sempurna dan menawan di hari pernikahan anak sulungnya ini, tak ayal menuai banyak pujian dari rekan sesama selebriti dan juga netizen.

“Niki uaaaayuuune pol tenan mimiii,” puji Ayushita.

“Masya Allah cantik sekali mi,” tambah Ririn Ekawati.

“Cantik bangeeeeeeetttttt,” seru Melanie Soebono.

“Mimi cantik banget,” tulis Novita Angie.

“Luar biasa cantiknya, anggun wanita Indonesia yang cantik jelita,” komentar akun Alfa***v

“Ayuneeee pol-polan Mbaku sayang,” imbuh netizen pemilik akun bernama Mami****ta_mm

“You look stunning and beautiful as always,” puji netizen dengan akun bernama Dian.mul**di

(DRM)