MEMPERKUAT imunitas tubuh mungkin menjadi jargon yang sering digaungkan selama pandemi Covid-19 ini. Banyak cara dilakukan untuk meningkatkan imunitas, mulai dari mengonsumi makanan, multivitamin hingga berjemur.

Tapi, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah produk peningkat imun atau imunomodulator aman dikonsumsi setiap hari? Pakar Kesehatan Maily, S.Si, M.Biomed, menerangkan bahwa konsumsi imunomodulator setiap hari tidak memiliki efek samping negatif.

"Sebab, kita enggak akan tahu apakah imun kita sedang turun atau tidak," terangnya dalam webinar berjudul 'Simple Healthy Lifestyle for Family in New Era' yang diselenggarakan Berto Imunku, Senin (5/4/2021).

Dengan mengonsumsi imunomodulator setiap hari, itu memastikan tubuh Anda terjaga kualitas imun dan antibodi yang bertugas melawan virus selalu dalam kondisi prima. Jadi, tidak masalah buat Anda mengonsumsi produk imunomodulator setiap hari.

Tapi, ada catatan penting yang diberikan Maily di sini. Menurutnya, pastikan bahan-bahan yang terkandung di dalam produk imunomodulator tersebut sudah teruji khasiatnya secara ilmiah.

Misalnya saja produk Berto Imunku yang mengandung jahe, meniran, kunyit, kencur, temulawak, dan madu. Keenam zat imunomodulator tersebut sudah dipercayai membantu meningkatkan imunitas tubuh sejak zaman nenek moyang.

"Tidak hanya sudah menjadi budaya, tetapi keenam bahan alami tersebut juga diakui secara medis karena penelitian ilmiah mengenai bahan aktif dari 3 bahan alami itu terbukti membawa manfaat untuk tubuh," tambah Maily yang juga merupakan Head of Corporate Advance Research and Evaluation Centre Martha Tilaar Group.

Secara lebih detail, Maily menerangkan manfaat kandungan bahan alami di dalam produk Berto Imunku yang terbukti membawa manfaat baik bagi kesehatan:

Meniran (Phyllanthus niruri)

Bahan alami ini dimanfaatkan sebagai imunomodulator, antiviral, anribakterial, dan antiinflamasi. Efek imunomodulator pada meniran dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh (preventif) dan mempercepat pemulihan dari penyakit (kuratif).

Jahe (Zingiberis officinale)

Bahan alami ini memberikan sensasi hangat pada tubuh yang bermanfaat untuk mengatasi gangguan pernafasan dan gangguan pencernaan. Jahe memiliki aktivitas immunomodulator yang dapat menjaga sistem kekebalan tubuh.

Kunyit (Curcumae domestica) Khasiat kunyit sudah banyak diketahui masyarakat. Kunyit memiliki manfaat sebagai analgesik, antioksidan, antimikroba dan aktivitas antiviral. Kencur (Kaempferiae galangae) Bahan alami ini memiiki efek antibakterial, antioksidan dan antiinflamasi. Minyak atsirih pada Kencur dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh. Temulawak (Curcumae xanthorrhizae) Temulawak memiliki banyak manfaat, misal untuk meningkatkan nafsu makan pada anak dan gangguan gastrointestinal. Madu (Mel Depuratum) Bahan alami satu ini pun sudah sangat populer sebagai obat ataupun pemanis alami. Madu dapat mengaktifkan sel imunitas tubuh dan mempercepat proses penyembuhan.