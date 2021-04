NAMA vokalis grup musik Papinka, Chevra Yolandi, tengah ramai disebut-sebut sebagai gandengan alias pacar terbaru pedangdut muda, Via Vallen.

Melalui akun Instagram Storiesnya, Chevra Yolandi mengunggah potret candid Via Vallen saat tengah memegang gelas dan sendok. Di bawahnya ia menuliskan sebuah kalimat yang menunjukkan perasaan rindu. "Miss you bawel," tulis Chevra Papinka pada unggahan foto Via Vallen.

Buat sebagian orang, nama Chevra masih asing di telinga. Nah, daripada penasaran seperti apa sosok Chevra. Merangkum akun Instagram pribadi Chevra, yuk tengok lima potret ganteng Chevra Papinka di bawah ini.

Pakai kaus polos

Hanya modal mengenakan outfit sederhana, T-shirt oblong warna putih dan kacamata hitam bertengger di matanya, ketampanan Chevra tampaknya memang masih membius netizen.

“Manis,” puji Ekasarto** singkat.

Memainkan gitar

Siapa setuju kalau kegantengan Chevra sebagai anak band bertambah sekian persen saat memainkan gitar seperti di potret satu ini? Ditambah pose senyum lebar yang manis.

“Manis sekali senyummu kak,” tulis akun Suya**_omi**

Pamer biseps

Mengenakan kaus sleeveless saat bersantai di rumah, meski dengan wajah bare face tanpa pulasan makeup. Ditambah tampilan otot biseps di kedua lengannya, ketampanan Chevra masih tetap memancar.

“Kasepppp,” seru netizen pemilik akun Ivani***oe

Pose penyanyi Sebagai vokalis band, aura Chevra tentunya paling bersinar saat memegang mic bersiap melantunkan suara merdunya. Seperti di potret candid satu ini, mengenakan busana kasual berupa jacket hoodie warna mint dan celana jeans, dengan senyum manis Chevra tengah memegang mic bersiap menyanyi. Berkacamata hitam Ungkapan jika kacamata hitam bisa menambah kegantengan seorang pria, sepertinya berlaku pada diri Chevra. Dengan T-shirt hitam dan sunglasses hitam, meski difoto candid dengan posisi wajah tertunduk, kegantengan Chevra tetap terlihat bukan? “Gantengnya,” puji Dhieeyul** singkat.