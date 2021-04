Google Doodle hari ini menampilkan animasi huruf G, O, O, g, l dan e yang mengingatkan kembali upaya pencegahan Covid-19. Uniknya, pada huruf G dan e, animasi dibuat mengenakan masker.

Tak hanya itu, setiap karakter animasi huruf juga dibuat menjaga jarak. Kemudian, ada juga caption yang mengingatkan kita jika pandemi Covid-19 belum berakhir, Masks are still important. Wear a mask and save lives.

Selain itu, Google juga mengingatkan untuk melindungi diri Anda dan orang lain di sekitar dengan mengetahui fakta-fakta terkait virus ini dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat.

Kemudian, Google juga memberikan tips mencegah penyebaran Covid-19 sebagai berikut :

- Cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air, atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol.

- Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin.

- Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan.

- Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda.

- Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu.

- Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan.

- Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis.

Baca Juga : Google Doodle Peringati 125 Tahun Dokter Marie Thomas, Ini Profilnya

Telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan kesehatan dapat segera mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi Anda serta mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya.

Sementara itu, ini bukanlah pertama kali Google mengingatkan pencegahan Covid-19. Pada 8 April tahun lalu, Google Doodle menyerukan Wear a Mask, Save Lives, atau Pakai Masker Selamatkan Nyawa.

(hel)