JAKARTA – MNC Peduli menggelar Instagram Live bersama Miss Indonesia 2020 Carla Yules pada Kamis (1/4/2021). Dipandu langsung oleh Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo, ajang bertajuk Cerita Kita: Bersama Miss Indonesia 2020, mengupas mengenai perjalanan Carla Yules dalam meraih cita-cita dan mimpi hingga menjadi Miss Indonesia.

Carla menceritakan, awalnya dimulai dari karier sebagai model saat masih menjadi siswi SMA di Surabaya, Jawa Timur. “Sebenarnya pertama kali saya memasuki beauty pageant berawal dari karier sebagai model di Surabaya. Jadi semasa remaja waktu SMA itu memang sudah mengikuti agensi model di Surabaya dan sudah di-support untuk ikut beauty pageant, sebelumnya belum kepikiran dan saya sempat belajar menjadi chef di Australia, karena itu adalah passion saya dari dulu untuk berkecimpung dalam industri kuliner,” jelasnya.

Setelah kembali ke Indonesia pada 2018, dua tahun kemudian Carla mengikuti dan berhasil memenangi ajang Miss Indonesia. Dengan gelar yang Miss Indonesia 2020, Carla berharap dapat melakukan sesuatu yang lebih dalam mengkorelasikan talentanya dalam dunia kuliner yang dengan beauty with a purpose.

Dalam kesempatan tersebut, Carla juga menjelaskan mengenai beauty with a purpose yang merupakan dasar dari ajang Miss Indonesia dan ajang internasional Miss World. “Beauty with a purpose to me is more than just a beauty of course. Jadi di balik suatu kecantikan itu bukan hanya physical namun dari dalam hati, dari dalam diri kita sendiri which is inner beauty itu bisa melakukan suatu lebih,” ucap Carla.

Dia juga menjelaskan dengan adanya beauty with a purpose, dia dapat melakukan hal lain yang lebih dan membantu sesama. “I could do something more or I should find a purpose behind the beauty, so I could do more than just a human being I could be helping hand to others,” jelasnya.

Selain itu Carla menambahkan bahwa membantu sesama tidak selalu harus dengan hal yang besar, namun dengan yang kecil sudah dapat berdampak besar ke orang lain.

Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo juga menambahkan pernyataan Carla. “Kita kalau mau berbagi kasih, kita enggak harus dengan yang besar bahkan dengan segala talenta yang Carla miliki misalkan memasak bisa menjadi sumber berkat untuk orang lain” katanya.

Selain itu Jessica juga mengatakan bahwa banyak orang terkendala berbuat baik atau berbagi karena merasa tidak memiliki sesuatu untuk diberikan. “Karena sering sekali yang menjadi kendala untuk orang-orang berbuat baik itu adalah karena mereka merasa they don’t have anything to offer, padahal segala sesuatu yang kita miliki di tangan kita bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita,” kata Jessica.

Dalam Instagram Live ini, Carla juga mendorong masyarakat untuk dapat berbagi terhadap sesama dan semangat meraih mimpi. “Untuk meraih mimpi pertama harus punya live values yang kuat, untuk Carla sendiri adalah 3D yaitu dedication, determination, dan discipline di mana sangat penting untuk kehidupan ini,” ujarnya.

Simak Cerita Kita: Bersama Miss Indonesia 2020 Carla Yules selengkapnya di IGTV MNC Peduli pada link ini https://www.instagram.com/tv/CNHsaWLA0mK/?igshid=1g2rwx2zz5562

