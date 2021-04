Tak terasa pandemi yang diakibatkan oleh virus corona atau Covid-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun ini. Pandemi Covid-19 ini tak hanya mengancam kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan mental setiap individu. Hal itu karena di tengah kondisi seperti ini, kita dianjurkan untuk banyak menghabiskan waktu di rumah. Memang tidak mudah bagi sebagian besar orang terlebih apabila dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Perasaan stres, gelisah, kecemasan, dan depresi merupakan kondisi mental yang kerap terjadi saat pandemi.

Dilansir melalui Lifehack, stres, kekhawatiran, dan kecemasan harus dihadapi secara teratur dan terlebih lagi selama pandemi. Pandemi memang membuat kita sulit untuk memfokuskan pikiran dan tubuh kita, tetapi ada beberapa cara praktis yang dapat Anda coba untuk mengelola kesehatan mental Anda. Memiliki kondisi mental dan pemikiran yang kurang sehat tentu akan berdampak buruk pada penurunan sistem kekebalan tubuh dan memicu munculnya penyakit-penyakit lainnya yang dapat mengganggu kualitas hidup Anda.

Untuk itu, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mental agar tetap dalam kondisi baik selama pandemi Covid-19:

1. Lakukan Aktivitas Baru

Selama pandemi, banyak aktivitas di luar rumah atau kantor beralih ke rumah. Agar tidak stress atau bosan Anda bisa menjalani aktivitas baru di rumah seperti berutinitas berolahraga secara teratur. Berbagai olahraga ringan seperti lari kecil atau lompat di tempat, dengan melakukan aktivitas fisik tubuh Anda akan memproduksi hormone endorphin yang dapat meredakan stress, rasa khawatir dan memperbaiki mood Anda.

2. Habiskan Waktu Bersama Keluarga

Saat pandemi, bukan berarti Anda harus berdiam diri di dalam kamar saja, Anda bisa melakukan kegiataan seru dan bermanfaat bersama keluarga seperti makan bersama, berkebun, memasak, melakukan permainan seru dan menghubungi saudara dengan aplikasi video call.

3. Batasi Penggunaan Gadget atau Media Sosial

Cara menjaga kesehatan mental selanjutnya yaitu membatasi penggunaan gadget karena terlalu lama kita menggunakan gadget kita hanya terfokus di dunia maya saja. Selain itu Anda harus lebih bijak memilih informasi atau berita mengenai pandemi untuk mengurangi rasa cemas dan khawatir. Dapatkan informasi pandemi Covid-19 hanya dari sumber-sumber terpercaya.

4. Tetap Menjaga Interaksi Sosial secara Virtual

Saat ini, menjaga jarak menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini demi menghindari potensi terinfeksi virus Covid-19. Meski begitu, Anda tetap bisa menjaga interaksi sosial dengan keluarga, teman-teman ataupun saudara secara virtual, seperti melalui sambungan telepon atau aplikasi video call.

5. Mengonsumsi Makanan Sehat

Tak hanya untuk menjaga kesehatan tubuh Anda, asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental Anda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengonsumsi makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral dan serat adalah baik bagi tubuh. Salah satu buah yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh adalah kurma. Dalam buah kurma terdapat berbagai kandungan nutrisi dan kaya akan serat. Antioksidan yang terdapat dalam buah kurma juga dapat memperbaiki kesehatan pencernaan, menjaga kesehatan tulang serta menjaga kesehatan kulit.

