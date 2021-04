Era Setyowati atau Sierra, kontestan Miss Landscapes 2019 ini mendadak menjadi pembicaraan publik. Lantaran skandalnya dengan salah satu petinggi di perusahaan BUMN berinisial Prof M. Era Setyowati menikah siri dengan Prof M pada 2018 dan dikaruniai anak yang masih berusia 8 bulan.

Era Setyowati melaporkan Prof M atas dugaan penelantaran anak ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Terlepas dari itu, Era Sierra merupakan wanita yang tak banyak mengunggah kehidupannya.

Lulusan London School of Public Relations (LSPR) ini juga kerap membagikan ootdnya (outfit of the day) di akun Instagramnya @itssierra. Berikut ini gaya Sierra yang cantik. Ia juga pernah menjadi SPG konter handphone, Rabu (7/4/2021). 

Dress Hitam





Dalam fotonya ini Sierra memakai dress hitam, dipadukan dengan belt berukuran besar di pinggangnya serta heels bewarna senada, dan Sling bag marun.

Penampilannya ini cukup simpel, Sierra juga memilih makeup look yang terlihat lebih natural. "Banyak cerita di balik jepretan foto ini," tulis Sierra dalam unggahannya itu.

Dress Motif Abstrak





Dress bermotif di abstrak yang dikenakan Sierra cukup menarik perhatian. Kulitnya yang eksotis, cocok dengan warna tersebut.

Dalam fotonya ini Sierra npak sedang berada di taman salah satu hotel di Jepang. Ia terliha manis, dan memesona.

"Cantik syekalih," ujar @yo****.

Kain Jarik





Sierra terlihat manis ketika memakai kain jarik. Ditambah dengan selendang bewarna ungu yang dipakai di kepalanya, serta payung cantik bermotif batik.

Selain itu, Sierra juga memakai anting-anting untuk memperindah penampilannya itu.

"Gerimis nih, tapi payungku kecil gimana ya?" Tulisnya.

Gaun Glamor Saat mengikuti ajang kecantikan pada 2019 lalu, Sierra tampil anggun ketika memakai gaun glamor. Perpaduan warna hitam dan gold, terlihat sangat mewah. Makeup look yang dipilihnya cukup menonjol. Ia juga memilih warna lipstik red bold, yang membuat bibirnya terlihat seksi. "Semangat sayang," kata @el****. Jadi SPG Konter Sebelum ikut ajang kecantikan, Sierra ternyata pernah menjadi SPG di salah satu konter handphone. Berseragam hitam dengan kerah merah, penampilannya terlihat sangat polos dan tetap cantik. Ia mengabadikan momen bersama teman-temannya, saat bekerja jadi SPG konter handphone. "Love my job, love my team," terangnya.