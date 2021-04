SAAT ini banyak varian baru virus corona yang bermunculan di dunia. Salah satunya adalah E484K yang merupakan mutasi dari varian B117 asal Inggris yang terkenal cepat menular.

Dalam dunia sains, ternyata terdapat beberapa tahapan yang harus diwaspadai pada virus. Dokter relawan covid-19 Muhammad Fajri Adda'i mengatakan ada tiga tahapan yang perlu diwaspadai dari virus.

"Ada tiga tahap yang harus diwaspadai pada virus. Pertama adalah Variant of Under Investigation (VUI) yang hanya diawasi saja. Ketika virus telah dicurigai berbahaya, maka akan masuk ke tahap (kedua) Variant of Concern (VOC)," terang dr Fajri, seperti dinukil dari unggahan di akun Instagram-nya @dr.fajriaddai, Rabu (7/4/2021).

Kemudian ada tahap ketiga yakni Variant of Interest (VOI). Ia melanjutkan bahwa saat ini ada varian yang levelnya jauh lebih berbahaya.

Dokter Fajri mengatakan terdapat empat varian yang dianggap berbahaya dan sudah menjadi VOC di dunia serta telah digambarkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC).

"Yang pertama B117 asal Inggris, B1351 asal Afrika Selatan, P1 asal Brasil, kemudian B1427/B1429 (kolektif) yang berasal dari California," sambungnya.

Mutasi virus ini tentu memiliki dampak pada kinerja vaksin covid-19. Menurut dr Fajri, efikasi dari suatu vaksin bisa berkurang, sebab tanduk virusnya berubah sehingga antibodi bisa saja tidak bisa mengenali.

(han)