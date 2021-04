Begitu ikonik walau sudah ratusan tahun, apapun memorabilia terkait kapal pesiar Titanic masih sangat berharga hingga saat ini.

Salah satunya yang terbaru, yakni kartu pos yang dikirimkan oleh seorang awak kapal bernama Jack Phillips sebelum tewas tenggelam di kapal Titanic.

Jack Phillips merupakan salah seorang operator wireless senior yang bertugas di kapal Titanic. Kartu pos mengilap yang memperlihatkan White Star Line dari Titanic dengan bertanda, Love Jack tersebut diketahui ia kirimkan kepada sang adik, Elsie Phillips pada 7 Maret 1912 atau sekitar 109 tahun yang lalu, lima pekan sebelum meninggal akibat insiden kecelakaan kapal Titanic pada 15 April 1912.

Mengutip New York Post, Rabu (7/4/2021) kartu pos bersejarah akan dilelang oleh RR Auction di Boston, Massachusetts, untuk umum dan diekspektasikan akan menembus harga setidaknya Rp217,5juta.

“Very busy working late. Hope to leave on Monday and arrive So’ton [Southampton, England] on Wednesday afternoon. Hope you quite OK. Heard from Ethel yesterday, Love, Jack,” isi pesan dalam kartu pos Jack tersebut.

Kartu pos ini disebutkan lebih lanjut, kemungkinan menjadi komunikasi terakhir antara Jack dengan sang adik. Jack sendiri, dikenang sebagai salah satu sosok pahlawan dalam insiden kecelakaan tenggelamnya kapal Titanic.

Mengingat saat kejadian, Jack masih berusaha untuk bisa mengirim pesan nirkabel ke kapal lain untuk memohon agar mereka menavigasi ladang es yang berbahaya dan menyelamatkan penumpang dan awak kapal Titanic.

Adik Jack, Elsie menyimpan hampir 300 kartu pos yang Jack kirimkan kepada dirinya, salah satunya kartu pos di hari berlayarnya kapal Titanic. Bobby Livingston, wakil presiden eksekutif di RR Auction di Boston, Massachusetts, menyebutkan dari ratusan kartu pos yang dikirim Jack, hanya ada lima kartu pos yang terkait dengan Titanic. Tak heran, kartu pos ini menjadi salah satu barang peninggalan yang langka.

“Jack sering memilih kartu pos yang menggambarkan kapal yang dia berlayar. Menurut penelitian kami, hanya lima dari 300 kartu pos yang disimpan oleh Elsie yang memiliki hubungan dengan Titanic, dan hanya dua yang menampilkan kapal sebagai foto depan, menjadikannya contoh yang sangat langka,” kata Bobby.

Gelaran lelang untuk kartu pos Jack ‘Titanic’ ini akan diketahui akan berakhir pada 14 April mendatang.

(DRM)