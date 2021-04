Status Song Hye Kyo sebagai salah satu aktris paling terkenal di industri pertelevisian Korea Selatan tak perlu diragukan lagi. Tak salah jika akhirnya Song Hye Kyo kerap jadi sorotan publik.

Seiring dengan statusnya sebagai aktris papan atas, gaya penampilan Hye Kyo pun terlihat elegan dan mewah. Salah satunya diperlihatkan melalui sederet koleksi tas branded yang ia kerap kenakan di berbagai aktivitas.

Tak usah berlama-lama, yuk simak uraian singkat empat koleksi tas mewah Song Hye Kyo yang harganya bikin cenat-cenut di bawah ini. Sebagaimana dirangkum dari akun Instagram @hermes_selebritii dan @songhyekyostyle, Kamis (8/4/2021).

1. Kelly bag

Jadi salah satu model dan merek wajib para wanita pencinta tas mewah, Song Hye Kyo juga tak ketinggalan tentunya. Kelly bag warna hitam berukuran 28 sentimeter bermaterial kulit warna hitam togo dengan hardware gold keluaran Hermes. Harganya? USD18.950 atau sekira Rp284,2 juta.

2. Kelly printing

Untuk model tas Kelly dari Hermes, aktris yang siap comeback dengan terbarunya berjudul Now We Are Breaking Up satu ini juga punya yang versi bergambar. Kelly retourne “couvertures et tenues de jour” barenia and toile with palladium hardware berukuran 32 sentimeter warna camel yang harga prelovednya saja dibanderol USD24.000 atau kurang lebih Rp360 juta.

3. Birkin

Untuk tas warna hitam yang kasual dan bisa dipakai untuk acara semi-formal ataupun santai seperti jalan-jalan. Song Hye Kyo juga mengoleksi tas keluaran Hermes model Birkin. Birkin bag warna hitam polos berukuran 30 sentimeter dengan hardware pengait warna hitam yang dipakai Hye Kyo di airport ini, harganya mencapai USD58.500 atau kurang lebih Rp877,5 juta alias hampir Rp1miliar. Fantastis bukan? 4. Monokrom Prada

Selain Hermes, Hye Kyo juga pernah kedapatan menenteng tas keluaran rumah mode mewah lainnya yakni Prada. Tas Prada berdesain simpel dan berwarna hitam yang ditenteng Hye Kyo kali ini adalah Saffiano Leather Monochrome Bag berukuran kecil. Walau kecil tapi harganya dibanderol sekira EUR1.790 atau kurang lebih Rp30,9 juta, Jika ditotal, harga 4 koleksi tas mewah Song Hye Kyo mencapai sekira Rp1,5 miliar! Waw harga yang cukup fantastis bukan.