Kita pasti pernah mendengar bahwa pandemi Covid-19 telah mengubah segalanya di dunia. Perubahan ini tak terkecuali, juga terjadi terkait tren di industri fesyen dunia.

Disebutkan oleh Isti Dhaniswari, selaku trend forecaster, nyatanya memang situasi pandemi saat ini telah mengubah tren forecast yang dibuat.

“Seperti halnya teknologi AL, pandemi ini mengubah tren forecast yang dibuat. Sifatnya hanya mempercepat, jadi istilahnya kalau diproyeksikan sebetulnya beberapa tahun ke depan lagi. Tapi dengan adanya pandemic ini jadi dipercepat,” kata Isti, dalam gelaran acara Launching E-Book Fashion Trend 2021/2022, Kamis (8/4/2021).

Dalam persentasinya, Isti memaparkan setidaknya ada tujuh tren konsep fesyen yang menjadi tren di pasca pandemi ini. Berikut ulasan singkatnya di bawah ini.

1. Nap dress

Jangan salah kaprah, nap dress ini tak sama dengan daster meski tampak serupa. Sebab nap dress disebutkan Isti hadir sebagai outfit one-piece yang meskipun santai tapi tetap terlihat chic dan tetap rapi. Sehingga bisa tetap dibawa keluar rumah.

2. Motif floral

Salah satu pattern klasik yang banyak disukai orang ini, disebutkan Isti akan ramai menghiasi tren fesyen dunia di era setelah pandemi seperti saat ini karena punya makna harapan dan rasa optimis. Rumah mode seperti Anna Sui, Erdem dan Rodarete sudah mempersiapkan rancangan bermotif florals di runway. “Motif floral ini mengingatkan orang pada musim semi, musim semi yang indah jadi menggambarkan harapan dan optimism di masa pasca pandemi,” ujarnya.

3. Athflow

Konsep berpakaian yang lebih santai daripada athleisure, tapi di sisi lain tetap terlihat sangat modis dengan berbagai macam paduan dari ide-ide desain etnik dan tradisional sehingga makin terlihat chic.

4. Folk coat

Upgrade version dari coat, mix and match coat sebagai outer dengan outfit inner apapun. Bisa dipasangkan dengan inner warna monokrom hitam dan coklat atau inner warna terang dan eye-catching sekalipun. Tren yang disebut sebagai tren busana yang mudah untuk diaplikasikan semua orang.

5. Warna kuning

Adalah tren warna resmi yang dirilis Pantone sebagai warna di tahun 2021. Color of the year yang mencerminkan nuansa bold, optimis, dan membuat semangat bagi pemakainya. Cocok untuk situasi melelahkan seperti pandemi saat ini.

6. Loose denim

Denim atau jeans yang jadi favorit sepanjang masa, basis dari fesyen dan digemari banyak orang karena gaya hidup sekarang berubah antara busana resmi dengan busana santai bisa terjembatani dengan loose denim berbagai gaya. Loose denim ini juga tak ketinggalan dimasukkan oleh desainer ternama Victoria Beckham dalam rancangan koleksi utamanya.