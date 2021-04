MUNGKIN Anda mengenal istilah Kepo sebagai singkatan dari knowing every particular object. Tapi, sebenarnya Kepo bukan dari singkatan Inggris, melainkan hokkian.

Pengamat bahasa, Ivan Lanin, menjelaskan bahwa ‘kepo’ yang sehari-hari kita pakai itu bukan ‘kepo’ yang kita serap dari bahasa Inggris, melainkan dari diserap dari bahasa Hokkian.

Situs Urban Dictionary juga mencatat bahwa ‘Kepo’ menjadi kata slang di Indonesia berawal dari penyerapan kata di bahasa Singlish (Singaporean-english).

"Kaypoh" which means "really curious" defines a condition when a person is wanna know about everything.

Nah, berbicara mengenai orang yang selalu ingin ikut campur dan ingin tahu masalah orang lain memang selalu ada dalam hidup kita. Baik di lingkar pertemanan, atau mungkin di lingkungan sekitar.

Sebenarnya, ada 5 zodiak yang suka terlibat dalam segala hal. Meskipun terkadang hal ini membuat mereka mendapatkan masalah. Punya teman seperti ini? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang bersikap seperti itu. Berikut zodiak tersebut seperti dilansir dari Pink Villa.

Sagittarius

Sagitarius selalu ingin membantu orang lain. Namun saat melakukan itu, mereka tidak mengerti ketika mereka terlibat dalam situasi tersebut. Mereka mencoba untuk memperbaiki keadaan, tetapi kadang-kadang bisa menjadi bumerang karena para Sagitarius jatuh dalam masalah.

Aquarius

Aquarius adalah orang dermawan yang ingin membantu orang lain dengan semua kebutuhan mereka. Mereka ingin memimpin orang menunjukkan jalan yang benar agar setiap orang berprestasi dalam hidup. Itulah mengapa mereka suka terlibat dalam segala hal.

Libra Libra terlahir sebagai mediator dan pembawa damai yang menginginkan kesetaraan di setiap level. Jadi, untuk memberikan penilaian dan keadilan yang benar, mereka suka terlibat, sehingga setiap orang yang membutuhkan mendapat kesempatan untuk berbicara demi kebaikan mereka sendiri. Aries Aries sangat percaya diri dan berani mengambil risiko. Mereka percaya bahwa mereka dapat membawa perubahan dan mewujudkan sesuatu. Mereka memiliki keuletan yang tinggi. Jadi, mereka akan menjadi orang pertama yang terlibat dalam suatu masalah dan mencoba mengubah berbagai hal. Virgo Virgo adalah orang yang perfeksionis. Mereka ingin membuat segalanya sempurna dan tanpa cela dengan memberikan perhatian yang tajam pada setiap detail. Jadi, mereka akan terlibat dalam suatu masalah untuk memperbaikinya.