AWAL bulan ini netizen Indonesia (+62) diramaikan dengan viralnya penampilan wakil Indonesia di ajang kecantikan Miss Eco International 2021. Perwakilan Indonesia, Intan Wisni Permatasari, menjadi sorotan lantaran menjawab pertanyaan juri dengan terbata-bata meskipun sudah dibantu penerjemah yang dipanggil panitia penyelenggara.

Tidak seperti perwakilan Indonesia lainnya di ajang beauty pageant, contoh Miss Indonesia yang dikirim ke ajang Miss World selalu melalui persiapan mental, skill, dan fisik sehingga mampu menunjukkan performa optimal, termasuk saat menjawab pertanyaan juri dalam bahasa Inggris.

Detik-detik insiden memalukan bermula setelah penampilan wakil Belgia, pembawa acara kemudian memanggil Intan sebagai perwakilan Miss Eco ke atas panggung.

Belum juga pertanyaan diajukan salah satu juri, Intan terlihat berbisik dan meminta ke pembawa acara untuk dipanggilan seorang translator.

(Foto: Tangkapan layar YouTube Pageant Videos By Tay)

Juri pun melontarkan pertanyaan lugas dan meminta pendapat Intan tentang imigrasi ilegal yang terjadi.

Nah, di titik ini Intan Wisni sudah terlihat demam panggung. Barisan kalimat yang dia luncurkan pun tak tertata.

"Imigrasi ilegal adalah di mana suatu negara dan imigrasi yang disetujui dan diperbolehkan oleh negara tersebut, dan memiliki suatu persetujuan like perjanjian sesuatu untuk negara tersebut dan menghasilkan sesuatu untuk kelegalitasan tersebut termasuk dapam PS...PBB, sorry. Thank you," jawab Intan.

Jawaban Intan itu lantas langsung diterjemahkan oleh penerjemah yang sudah berdiri di sampingnya.

"The illegal imigration is contradiction to the law, who the law that united nation has commited law," kata penerjemah yang sempat bingung mengurai jawaban Intan.

Tak pelak, jawaban wakil Indonesia yang bergaun putih itu itu viral dan menuai kritik dan keprihatinan warganet Tanah Air.

(han)