Baru-baru ini pedangdut cantik Via Vallen kembali menjadi perbincangan usai diisukan dekat dengan Chevra Yolandi. Hubungan asmaranya kerap mencuri perhatian publik.

Terlepas dari itu, gaya penampilan Via Vallen yang modis mengenakan barang branded juga jadi sorotan. Salah satunya ketika pedangdut cantik ini mengenakan sandal dengan harga mahal.

Dilansir dari akun instagram @hermes_celebritii, berikut 4 sandal mahal Via Vallen yang berhasil dirangkum Okezone. Simak ulasannya

Sandal Slop Hitam

Memakai dress warna pink membuat tampilan Via Vallen terlihat girly. sebagai pelengkap tampilannya, ia mengenakan sandal slop warna hitam. Sandal slop hitam keluaran brand Hermes tersebut dibanderol Rp14,3 juta.

Slip on Hitam





Kali ini tampilan Via Vallen lebih kasual dengan setelan kaos putih dan celana cokelat. Untuk pelengkap tampilannya yang kasual ia mengenakan slip on hitam. Slip on hitam tersebut merupakan keluaran brand Hermes yang dibanderol Rp9,2 juta.

Sandal Slop Putih





Menyukai tampilan yang simpel, kali ini Via tampil lebih sporty dengan jersey biru dan jeans. Tampilannya dilengkapi dengan sandal slop putih. Sandal slop putih tersebut diketahui milik brand Hermes yang dibanderol Rp16,6 juta.

Sandal Slop Multicolor

Kali ini tampilan Via Vallen lebih berwarna. Ia mengenakan sandal slop kombinasi warna biru muda dan cokelat dengan strap putih. Slop Multicolor brand hermes tersebut mencapai harga Rp16,9 juta. Heels Pink H-cut

Terakhir, tampilan Via Vallen kali ini identik dengan nuansa pink. Mengenakan one set warna pink, ia memilih heels dengan warna senada. Heels pink tersebut diketahui milik brand Hermes yang dibanderol hampir Rp16,9 juta. Jika ditotal, 5 koleksi sandal Via Vallen mencapai Rp73,9 juta. Dengan jumlah uang tersebut, bisa untuk membeli mobil second di kisaran Rp70 jutaan, waw!