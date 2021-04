MAKEUP artist (MUA) Andy Chun dilaporkan ke pihak kepolisian oleh seorang eks pramugara. Andy dituduh melakukan pelecehan seksual ke mantan pramugara berinisial D.

Kabar ini mencuat setelah akun Instagram @deeditj membagikan cerita di media sosial mengenai kelakuan Andy Chun. Bahkan, eks pramugara berinisial D tersebut mengatakan kalau korbannya tidak hanya satu, melainkan banyak.

Sampai saat ini kasus Andy Chun sedang ditangani Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan. Status make-up artist profesional tersebut di mata hukum masih sebagai terlapor.

Di sisi lain, sosok Andy Chun sudah banyak dikenal di dunia beauty enthusiast maupun kalangan artis. Ya, Andy Chun kerap menangani klien selebritas untuk kepentingan pemotretan, kebutuhan iklan, ataupun acara-acara penting para pelaku dunia hiburan.

Berikut ini lima artis langganan Andy Chun dan bisa dilihat lebih detail seperti apa hasil makeup khas Andy Chun di wajah para selebritas tersebut:

1. Luna Maya

Dramatic eyes coba diperlihatkan Andy Chun di wajah Luna Maya. Mantan model profesional itu pun terlihat sangat edgy dengan riasan wajah dari tangan Andy Chun.

Selain bagian mata yang tegas, Andy Chun memberi statement pada bagian tulang pipi dan juga kesan flawless yang membuat Luna Maya terlihat begitu cantik dan muda. So clean dan pastinya awesome.

2. Nagita Slavina

Nagita Slavina pun menjadi artis yang suka didandani Andy Chun. Salah satu hasil makeup-nya bisa dilihat di foto ini. Mama Gigi terlihat begitu young meski conture pipinya lumayan berat.

Kekuatan Andy Chun sejauh ini ada di base-nya yang begitu indah. Tidak ada kesan menumpuk, yang ada wajah si artis terlihat tanpa pori-pori. Istri Sultan Andara ini pun terlihat pretty meski ada kesan kontras di area mata dengan bibirnya.

3. Agnez Mo

Penyanyi internasional ini pun tidak luput dari tangan lihai Andy Chun. Agnez terlihat seperti boneka di foto kali ini.

Brushy eyebrow dipadukan dengan lil bit smokey eyes dengan kesan merah, dan glossy lips membuat wajah Agnez terlihat sempurna. Bisa dilihat sekali lagi, base-nya bagus banget kan.

4. Ariel Tatum

Artis yang kini cukup vokal dalam menyuarakan pentingnya menjaga kesehatan mental ini pun pernah ditangani Andy Chun. Ariel Tatum terlihat sangat memesona dengan kesan menggoda yang sempurna.

Red lips menjadi statement utama dari makeup yang satu ini. Pembawaan Ariel Tatum yang tenang namun tetap menggoda membuat style makeup ini menyatu dengan karakternya. Vintage looks dengan area mata yang begitu indah membuat Ariel Tatum sangat cantik.

5. Laudya Cynthia Bella

Laudya Cynthia Bella pun pernah ditangani Andy Chun. Kembali bisa dilihat ada kesan burshy eyebrow di wajah artis yang dipegang oleh Andy Chun. Namun, berbeda dengan hasil riasan Agnez Mo, Bella dibuat lebih soft dan flawless.

Kesan makeup no makeup sangat kuat terasa di wajah Bella. Brush yang tipis, eyeshadow hanya mengandalkan glittery effect, dan warna bibir yang begitu lembut menyatu sempurna di wajah Bella. Less but pretty.