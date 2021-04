VITAMIN untuk tubuh manusia memang banyak jenisnya. Kemudian masing-masing vitamin memiliki manfaat yang berbeda.

Di antaranya ada vitamin A, B, C, dan D. Salah satu manfaat vitamin yang paling dikenal adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Tetapi, setiap jenis vitamin juga memiliki fungsi masing-masing lho.

Sebabagimana dikutip dari laman Abcnews, Sabtu (10/4/2021), berikut jenis-jenis vitamin dan manfaatnya untuk tubuh.

1. Vitamin A

Vitamin A dikenal baik untuk kesehatan mata. Tetapi ternyata vitamin A juga bagus untuk mengembangkan tulang, gigi, dan sel epitel. Sel-sel ini adalah yang terletak di dalam dan luar rongga tubuh seperti hidung, mulut, tenggorokan, paru-paru, lambung, usus, dan saluran kemih. Vitamin A bisa didapat dengan mengonsumsi sayuran serta buah-buahan berwarna orange dan kuning, mentega, telur, susu, dan lain-lain.

2. Vitamin B

Vitamin B terdiri dari beberapa varian yaitu B1, B2, B6, B12, biotin, asam folat, niasin, dan asam pantotenat. Vitamin B berfungsi memengaruhi metabolisme manusia, menggerakkan sel darah merah ke seluruh tubuh yang mengandung oksigen, sangat penting untuk proses sintesis protein, serta menciptakan energi. Vitamin B bisa didapat dengan mengonsumsi biji-bijian.

3. Vitamin C

Vitamin C juga disebut dengan asam askorbat. Vitamin C mudah larut dalam air dengan sifat antioksidan. Vitamin C dibutuhkan tubuh untuk memproduksi kolagen yang memberi kekuatan, menyembuhkan luka, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi kerusakan pada tubuh dari zat beracun serta bahan kimia. Vitamin C terkandung dalam buah jeruk, lemon, sayuran, dan lain-lain.

4. Vitamin D

Vitamin D merupakan asupan yang larut dalam lemak. Alasan tubuh membutuhkan vitamin D ialah sebagai pembentukan tulang, mengatur pergerakan kalsium dari tulang ke darah dan sebaliknya, mendukung gigi dan tulang yang kuat karena membantu tubuh menyerap kalsium, serta dapat mencegah timbulnya osteoporosis. Vitamin D bisa didapat dari kuning telur, susu, minyak hati ikan, dan dengan cara berjemur di sinar matahari serta sinar ultraviolet yang bisa didapatkan pada pukul 07.00 sampai 10.00.

