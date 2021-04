PENGERAN Philip yang meninggal pada hari Jumat lalu dalam usia 99 tahun akan dimakamkan pada Sabtu 17 April 2021. Pemakaman suami dari Ratu Elizabeth itu hanya akan dihadiri orang-orang terbatas yang jumlahnya sekira 30 orang. Semua keluarga inti dilaporkan datang, tapi istri Pangeran Harry yakni Meghan Markle dikabarkan tidak akan hadir.

Sebagaimana dikutip dari laman Reuters, Minggu (11/4/2021), berdasarkan keterangan resmi pihak Istana Buckingham dijelaskan bahwa pemakaman Pangeran Philip akan berlangsung di Kapel St George di Kastil Windsor.

"Ini akan menjadi apa yang dikenal sebagai upacara pemakaman kerajaan. Rencana pemakaman sangat sejalan dengan keinginan pribadi Duke of Edinburgh (sebutan untuk Pangeran Philip)," kata juru bicara Istana Buckingham.

Tidak akan ada akses publik, tidak ada prosesi publik, dan pemakaman akan berlangsung sepenuhnya di dalam lahan Kastil Windsor. Ratu Elizabeth pun telah menyetujui rencana ini.

Pangeran Charles dan anggota keluarga kerajaan lainnya akan mengambil bagian dalam prosesi pemakaman dengan berjalan kaki di belakang peti mati Pengerang Philip. Sementara Ratu Elizabeth tidak akan ikut berjalan dalam prosesi ini.

Kemudian Pangeran Harry berencana menghadiri pemakaman meskipun istrinya Meghan Markle sedang hamil. Meghan sendiri telah disarankan oleh dokternya untuk tidak pergi ke Inggris.

"Duke of Sussex (Pangeran Harry) berencana hadir. The Duchess of Sussex (Meghan Markle) telah dinasihati oleh dokternya untuk tidak bepergian," kata juru bicara Istana Buckingham.

Daftar tamu untuk pemakaman akan dibatasi hingga 30 orang. Ini sesuai pedoman Pemerintah Inggris. Kemudian semua orang harus mengenakan menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

(han)