IVAN Gunawan kembali membagikan video menarik di kanal YouTube-nya. Kali ini desainer dan selebritas ternama Indonesia dengan lebih dari 1 juta subscriber itu membagikan momen spesialnya bersama Miss Grand Indonesia 2020 Aurra Kharishma.

Ivan Gunawan memang seringkali menunjukkan dukungan kepada Aurra Kharishma. Ivan diketahui sebagai salah satu orang yang terlibat membantu mempersiapkan penampilan Aurra di ajang bergengsi Miss Grand International 2020.

Di ajang bergengsi tersebut, Aurra Kharishma dinobatkan menjadi 3rd Runner-Up Miss Grand International 2020. Ivan pun sempat menangis mengingat perjuangan yang telah dilewati Aurra.

Kali ini Ivan Gunawan membagikan momen saat menemai Aurra untuk photoshoot. Aurra mengambil foto-foto cantik menggunakan pakaian-pakaian yang dikenakannya di Miss Grand International 2020 di Thailand.

Tidak main-main, Aurra sampai berganti pakaian sampai sebanyak 25 penampilan. Aurra terlihat sangat cantik dengan dandanan menawan.

Ketika menggunakan pakaian yang terinspirasi dari sate, Aurra sampai dibantu oleh tiga orang untuk memakai pakaian tersebut.

Di sela-sela pengambilan foto, Aurra juga sempat mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pendukungnya selama Miss Grand International.

"I would like to say thank you so much for all your support," ungkap Aurra.

