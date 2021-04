SEPATU Sneakers belakangan ini menjadi salah satu hot item dalam urusan fashion untuk semua orang, terlebih lagi untuk kaum milenial atau gen Z. Selain karena desainnya yang terlihat santai, sneakers juga sangat nyaman digunakan.

Tidak heran, banyak orang terutama para pecinta sneakers yang rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk memburu sepatu keluaran terbaru atau edisi terbatas untuk melengkapi koleksi mereka. Selain nyaman digunakan, sneakers juga telah menjadi bagian dari gaya hidup dan bahkan bagi para sneakerhead, sepatu jenis ini menjadi investasi yang sangat menggiurkan.

Untuk memanjakan para sneakerhead, The F Thing menggelar promo dengan diskon besar-besaran khusus produk sneakers yang terdapat di website The F Thing bertaju “Get Your Sneakers Game”.

The F Thing menyediakan berbagai macam brand-brand sneakers yang paling digemari oleh banyak pecinta sneakers dan terbaik di Indonesia seperti Adidas, NIKE, Vans, Puma dan Converse. E-commerce milik MNC Group ini memastikan para pelanggannya mendapatkan barang yang diinginkan dengan harga terjangkau.

Merek sneaker terbaik yang pertama, yaitu Adidas. Sebagai salah satu merek sepatu sport favorit pria dan wanita, Adidas hadir dengan beragam desain sepatu original yang sangat menawan dan menarik perhatian siapapun yang melihatnya.

Berikutnya ada NIKE, yang juga menjadi merek sneaker terbaik yang patut dijadikan pilihan, dan menghadirkan banyak sepatu berkualitas tinggi.

Selain dua merek tersebut, Converse juga menjadi salah satu merek sneaker terbaik yang patut dimiliki para sneakerhead. Sebab, sneakers yang populer di semua kalangan, baik anak muda maupun orang dewasa ini, sudah menjadi ikon fashion olahraga sejak lama.

Selanjutnya, Vans merupakan ikon street fashion yang sangat populer di kalangan anak muda. Selain itu, ada Puma, yang juga menjadi merek sneaker terbaik di Indonesia maupun mancanegara. Selain 5 brand sneakers ini, ada juga brand sneakers lainnya seperti Ardiles, Phoenix Shoes, dan Jim Joker. Tidak hanya tersedia untuk pria, tapi promo “Get Your Sneakers Game” ini juga menyediakan produk sneakers untuk para wanita yang gemar berpakaian dengan gaya streetwear yang kekinian. Merek-merek sneakers ternama di atas bisa dibeli dengan setengah harga. Selain itu, ada tambahan diskon 10% dengan memasukkan kode voucher SNEAKERFEST10 dengan minimal pembelian Rp250 ribu. Promo ini berlangsung dari 5 hingga 18 April 2021 dan pelanggan dapat membeli semua produk sneakers tersebut di The F Thing. Ikuti tren kekinian dengan mudah dan sesuai budget dompet, dengan membeli sepatu sneakers yang harganya sangat terjangkau di The F Thing. Promo ini hanya sampai 18 April 2021.