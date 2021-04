HARI Kartini yang biasa diperingati setiap tanggal 21 April barangkali terasa berbeda di tahun ini. Pandemi COVID-19 membuat banyak aktivitas harus dilakukan di rumah, begitu pula bagi para wanita. Namun, situasi bekerja dan beraktivitas dari rumah tentu bukan menjadi alasan untuk para wanita tidak bisa tampil cantik.

Keadaan inilah yang kemudian menjadi alasan MNC Sekuritas untuk menggandeng Wardah dalam penyelenggaraan Virtual Make Up Class bertajuk “Kartini 2021: Be the Best Version of Yourself". Virtual Make Up Class ini diberikan khusus sebagai privilege bagi nasabah wanita MNC Sekuritas. Pasalnya, lebih dari 40% nasabah MNC Sekuritas merupakan investor wanita.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan virtual make up class bersama Wardah ini merupakan kelas make up pertama yang diselenggarakan oleh MNC Sekuritas secara virtual khusus untuk nasabah wanitanya.

Tema "Be The Best Version of Yourself" menggambarkan semangat bagi setiap wanita untuk mengeksplor kemampuan terbaiknya dalam bidang apapun.

"Saya meyakini setiap wanita itu cantik dengan caranya sendiri. Yang penting, kita terus mengembangkan potensi dan talenta yang kita miliki, tanpa membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Semoga edukasi bagi nasabah wanita MNC Sekuritas bisa memotivasi setiap peserta untuk menggali dan mengeluarkan potensi terbaiknya," jelas Susy.

Dengan mengikuti acara ini, peserta memiliki kesempatan untuk mendapatkan paket make up dari Wardah untuk 1 orang pemenang “The Best Make Up”. Virtual Make Up Class ini akan diselenggarakan pada Sabtu (17/04/2021) pukul 13.00 – 14.00 WIB.

Tak hanya itu, masyarakat umum juga dapat mengikuti giveaway di media sosial MNC Sekuritas dalam rangka hari Kartini berhadiah paket make-up cantik dari Wardah. Pastikan kamu tidak ketinggalan informasinya dengan cara follow akun instagram @mncsekuritas!

(mrt)