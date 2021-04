Meninggalnya Pangeran Philip membuat publik penasaran tentang keberadaan Meghan Markle. Publik mengira-ngira, apakah Meghan Markle yang bersitegang dengan Kerajaan Inggris akan melayat ke pemakaman Pangeran Philip bersama Pangeran Harry.

Nyatanya Pangeran Harry terbang dari Los Angeles ke Inggris seorang diri. Pangeran Harry tampaknya menghadiri pemakaman Pangeran Philip tanpa didampingi Meghan Markle. Lalu, ke mana sang Duchess of Sussex?

Mengutip Elle, Senin (12/4/2021) pihak Istana Buckingham secara resmi telah mengonfirmasi Meghan Markle tak menghadiri prosesi pemakaman mendiang Pangeran Philip karena alasan kesehatan. Mengingat Meghan kini tengah hamil, mengandung anak keduanya bersama Harry. Menjadikan Pangeran Harry datang melayat dari Montecito, Santa Barbara, California ke London, Inggris hanya seorang diri.

“Duke of Sussex berencana hadir, sedangkan Duchess of Sussex telah disarankan oleh dokternya untuk tidak melakukan perjalanan traveling. Jadi hanya Pangeran Harry saja yang hadir,” tulis keterangan Buckingham Palace.

Disebutkan lebih lanjut, perjalanan udara dari rumah Harry dan Meghan di Montecito, Santa Barbara, California yang berada di kawasan Los Angeles untuk menuju London, Inggris sendiri memakan waktu 10 jam penerbangan. Tak heran, dari keterangan seorang sumber menyebutkan, Meghan berusaha untuk bisa terbang ke Inggris namun tetap tidak mendapatkan izin lolos terbang dari dokter pribadinya.

Merespon berita kematian Pangeran Philip, sebelumnya Meghan dan Harry mengeluarkan pernyataan resmi mereka melalui laman situs resmi pribadinya, Archewell.

"In loving memory of His Royal Highness The Duke of Edinburgh 1921-2021. Thank you for your service. You will be greatly missed,” bunyi pernyataan Meghan dan Harry.

