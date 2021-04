BANYAK arsitek berlomba menciptakan karya yang ikonik, agar bisa menjadi landmark sebuah wilayah. Berbagai perspektif dari setiap pemikiran arsitek tertuang dalam setiap karyanya.

Salah satu arsitek yang terus diperbincangkan dengan segala keunikannya adalah Bjarke Ingels. Lahir dan besar di tanah Scandinavia, Denmark, Bjarke Ingels mengusung desain yang terinspirasi dari berbagai lanscape yang ada di sekitar.

Ekspresi yang tertuang dalam setiap karya Bjarke terasa nyentrik dan fotogenik dari bangunan-bangunan sekitarnya. Tidak berlebih jika dirinya disorot sebagai arsitek berbakat di era modern dengan segala pemikiran out of the box.

Bersama konsultan arsitek yang didirikannya, BIG (Bjarke Ingels Group), Bjarke banyak terlibat dengan berbagai proyek besar lintas benua. Mengedepankan kebebasan dalam berekspresi dan keluar dari standar pragmatisme dalam mendesain, Bjarke percaya bahwa arsitek juga harus mendalami berbagai hal untuk menciptakan perspektif baru dalam suatu karya.

Berikut beberapa karya Bjarke Ingels bersama BIG yang banyak meraih penghargaan:

ARC-Copenhill, Copenhagen, Denmark

Gedung ini adalah Pembangkit listrik tenaga panas dan energi yang berasal dari limbah serta menjadi fasilitas olahraga di Kota Copenhagen. Copenhill pun mengukuhkan ambisi Kota Copenhagen untuk menurunkan emisi karbon hingga nol di tahun 2025.

Danish National Maritime Museum

Museum maritim Denmark yang dulunya terletak di Kastil Kronborg, kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke bangunan bawah tanah.

Lego House, Billund, Denmark Diresmikan pada tahun 2017, Lego House merupakan experience center yang dapat dinikmati pengunjung untuk melakukan aktivitas kreatif seperti membangun lego, pemograman robot, dan kegiatan edukatif lainnya. Lego House merupakan representasi dari etos dalam mendidik anak dengan ceria melalui kreativitas, imajinasi, serta permainan anak. Meca, Bordeaux, France Bangunan ini merupakan pusat seni kontemporer yang terletak di dekat sungai bersejarah di daerah Bordeaux. Bentuknya yang geometris, membuat bangunan ini terlihat futuristik. W57, New York, USA Berlokasi di 625 West 57th Street New York, bangunan residential ini kontras terlihat diantara gedung-gedung sekitarnya dengan bentuk piramida setinggi 467 kaki. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.