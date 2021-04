Amanda Manopo makin sukses dengan ketenaran sinetron Ikatan Cinta yang ia bintangi. Gaya Amanda Manopo pun kian terlihat glamor dengan barang-barang keluaran rumah mode dunia, salah satunya Hermes.

Tak hanya tas, Amanda Manopo juga mengoleksi aksesori lain seperti scar dan selimut dengan merek Hermes. Merangkum akun Instagram @fashionamandamanopo dan @hermes_selebritii, Selasa (13/4/2021) yuk intip 5 koleksi Hermes Amanda Manopo di bawah ini.

1. Tas Birkin

Tas warna biru yang belum lama dijinjing Amanda satu ini adalah tas Hermes model Birkin berukuran 25 sentimeter, Birkin 25cm Bleu Nuit Togo Leather with Gold Hardware. Dijual seharga GBP15.900 atau sekira Rp318,6 juta.

2. Selimut

Untuk bersantai dan tetap nyaman saat perjalanan atau menunggu giliran syuting di mobil, Amanda pernah terlihat mengenakan selimut kombinasi warna coklat krem dan putih. Avalon Throw Blanket ini disebutkan dibanderol seharga EUR1.230 atau kurang lebih Rp20,9 juta per piece. Harga fantantis untuk satu selimut bukan?

3. Scarf

Mini scarf warna-warni dengan dominasi warna merah, Red Chevaux de Trait Silk Scarf yang dikreasikan Amanda menjadi bandana untuk gaya rambut barunya yang bergaya Korea ini meskipun ukurannya mini namun harganya mencapai sekira Rp5,7 juta per helai loh!

4. Sandal berhak





Sandal hitam yang dipakai Amanda di lokasi syuting Ikatan Cinta ini ternyata juga salah satu produk keluaran Hermes, Noir in Calfskin with Iconic H Cut-Out and Thin Ankle Strap an Iconic Hermes style. Tampak sederhana, tapi nyatanya harga retailnya mencapai kurang lebih Rp12,8 juta per pasang.

5. Tas Birkin





Selain yang berwarna biru, untuk model varian Birkin, ‘istri’ Arya Saloka satu ini juga punya tas Birkin Hermes varian warna lainnya, yakni warna merah tomat, Birkin 25cm Rouge Grenat Togo Leather with Gold Hardware. Harganya? Dibanderol senilai USD19.500 atau sekira Rp273 juta. Menjadikan total 5 koleksi item fesyen Hermes milik Amanda Manopo, total harganya mencapai Rp631,1juta!