NADYA Mustika dan Rizki 2R resmi menjadi orangtua. Ya, Nadya baru saja melahirkan anak pertamanya pada Selasa 13 April 2021.

Di balik kabar bahagia tersebut, ada informasi menyedihkan soal Nadya Mustika Rahayu yang diketahui melahirkan bayinya dalam keadaan positif covid-19. Dikarenakan kondisi tersebut, Nadya pun mesti dipisah dengan bayinya yang lahir dengan berat 2,95 kilogram dan tinggi 51 sentimeter.

Sampai saat ini Nadya Mustika belum memberikan kabar terkini mengenai kondisi dia maupun bayinya. Namun melalui Ridho, kembaran Rizki, dijelaskan bahwa semua dalam kondisi terkontrol.

Di sisi lain, sorotan publik tidak begitu banyak dialihkan saat Nadya hamil besar. Padahal di momen itu Nadya Mustika terlihat begitu cantik dan memancarkan aura keibuan yang sangat tenang.

Gaya syari dalam berbusana pun banyak diikuti penggemarnya. Banyak yang memuji potret Nadya saat hamil jauh memancarkan kecantikan dari sebelumnya. Penasaran?

1. Gamis ungu nan simple

Sambil memegang perutnya yang sudah sangat besar, Nadya terlihat tersenyum ke arah kamera dan begitu cantik. Pakaian yang dia kenakan meski terkesan sederhana, tapi tetap bisa memancarkan keindahan wajahnya.

Ya, di momen ini Nadya mengenakan gamis ungu dengan bagian tangan ada sedikit detail pada materialnya. Lalu, dia padukan dengan hijab syari dengan aksen ruffles pada bagian bawahnya. Cantik banget!

2. Gamis coklat yang manis

Kalau di sini, Nadya terlihat seperti model profesional, lho. Dia berhasil memberi hasil foto yang cantik dengan permainan gamisnya yang terlihat berbahan light. Aksen tali di bagian pinggang membuat gamis tersebut manis sekali dilihat.

Agar tampilannya tak biasa, Nadya menambahkan topi pantai untuk melindungi wajahnya dari paparan sinar matahari. Senyum tipisnya saja sudah menenangkan hati, ya.

3. Kawaii sekali

Duh, kalau lihat foto ini kita mungkin tidak sedang melihat Nadya sedang hamil, ya. Sebab, dia berpose layaknya gadis belia yang menggemaskan sekali. Walau ketika lihat perutnya, ada sesuatu yang menonjol di sana.

Jika sebelumnya Nadya mengenakan busana berwarna cerah, kali ini dia mencoba menggunakan gamis dengan warna yang lebih gelap. Tapi, siapa sangka kalau dia tetap bisa memancarkan kecantikannya. Apalagi pose tangannya seperti itu. Kawaii sekali!

4. Benar-benar cantik

Foto ini coba merangkum semuanya bahwa Nadya Mustika Rahayu memang ibu yang cantik. Aura keibuannya pun terpancar sekali di foto ini. Ia begitu tenang dengan sneyuman manis di wajahnya.

Di sini Nadya mengenakan gamis putih dengan khimar segi empat berukuran besar. Terlihat sederhana namun tetap bisa membuat semua yang melihat berdecak kagum, bukan?

Beberapa netizen pun memuji kecantikan Nadya saat hamil besar di foto ini:

"Cantik sekali mama muda ini," kata @viviolici***.

"Masya Allah you look so beautiful in white," puji @tyas.***.

"Masha Allah cantik dan anggun," kata @wella_***.

"Masha Allah, cantik banget Nadya kalau pakai khimar square," ungkap @ais_yah***.

"Geulis pisan kak Nadya," puji @skincareherbal***** dalam bahasa Sunda.