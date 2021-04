KOREA Selatan mungkin menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan traveler, termasuk Indonesia. Dengan maraknya drama dan kesenian Korea, tidak heran banyak masyarakat tertarik menjejakkan kaki ke Negeri Ginseng tersebut.

Nah, salah satu orang yang beruntung bisa ke Korea Selatan adalah Xaviera Putri. Menjadi mahasiswi, dia juga memanfaatkan waktu senggangnya untuk membuat konten di YouTube. Xaviera pun sering berbagi pengalamannya menempuh pendidikan di luar negeri yaitu di Korea Selatan.

Saat ini, Xaviera merupakan mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT. Sejak SMA, Xaviera sudah mulai belajar sains di Korea.

Bagi warga negara Korea sendiri, menjadi mahasiswa KAIST merupakan kebanggan tersendiri karena sulitnya tes dan persyaratan untuk diterima. Xaviera, remaja kelahiran 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Di video terbarunya, Xaviera mengunggah konten dirinya yang sedang belajar sambil ngemil snack seperti coklat dan yoghurt. Sesi belajar ini ia lakukan di sebuah meja di bawah cantiknya pemandangan bunga sakura. Belajar dengan suasana piknik ini terlihat sangat menyenangkan karena pemandangan yang indah dan tenang.

Xaviera pun ditemani seorang teman yang sesekali mengajaknya mengobrol. ia juga mengenalkan penyanyi kesukaannya yaitu Niki kepada temannya.

Rupanya dengan video ini, banyak penonton yang merasa sedang ditemani belajar sambil menikmati musik yang lembut dan pemandangan indah Korea.

“I actually studying for SBMPTN while watching this, beneran enggak ngerasa belajar sendiri” tulis salah satu komentar.

Yuk belajar bareng Xaviera di video ‘Study With Me’ di YouTube channel Xaviera Putri!

(mrt)