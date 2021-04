OLAHRAGA bersepeda atau gowes kini tak hanya sebagai olahraga saja tapi juga sebagai gaya hidup dan sebagai ajang komunikasi sesama pecinta gowes. Sekarang banyak club gowes yang berdiri dan di antaranya juga diikuti sejumlah selebriti.

Pada episode Meet The Expert kali ini Dochi akan berbincang bersama founder dari salah satu komunitas sepeda terkenal, The Genjots dan dia adalah Andi Indrawan. Penasaran bagaimana keseruan dari obrolan mereka? Langsung dengarkan dalam Podcast Kata Dochi di RCTI+.

Namun ada yang spesial dalam podcast episode kali ini, dimana bulan April merupakan bulan kelahiran dari Andi, jadi Dochi akan membacakan fakta seputar zodiak Aries bagi para kaum kelahiran April.

“Biasanya kalau Meet The Expert ga pernah dibacain nih zodiak-zodiak cuma karena lagi ulang tahun alangkah baiknya kita bacain nih 3 karakteristik pria Aries. Satu, kuat dan berani. Dua, kompetitif dan ambisius. Tiga, sulit menyeimbangkan kehidupannya karena ia sangat kompetitif.” jelas Dochi.

Lanjut ke Genjots, Dochi langsung penasaran dengan awal mula terbentuk The Genjots dan bertanya, “Genjots itu siapa yang mencanangkan namanya menjadi The Genjots?” tanya Dochi.

“Kita sebenernya bereempat ada gue, ada adwiya, ada Ilman, sama satu Vino Bastian. Nah kita tuh bereempat emang waktu awal tiba-tiba aja gitu kita bikin nama kali ya sepedahan juga bereempat awalnya sampe baru ngajak temen-temen sekitar lah terus ya yaudah tiba-tiba aja keluar gitu namanya The Genjots gitu ya karena gampang diingat,” jelas Andi.

Disambung pertanyaan selanjutnya oleh Dochi, “Itu dari tahun berapa itu mulainya?” Andi menjawab, “2017 akhir lah aktif instagram antara 2018 sampai 2019an lah,” ungkap Andi lagi.

Tak sampai disitu, Dochi kembali penasaran dengan rute terjauh dari komunitas The Genjots sendiri, “Kalau rute paling jauh so far kemana?” Andi kembali menjawab, “Kayak kemarinlah ada acara rute 200 kilo. Jadi kalau rute per grup bisa dibilang rata-rata tuh 40-60 kilo cuma kalau misal rutenya masing-masing biasanya mereka berangkatnya dari jauh-jauh gitu.”

Masih banyak cerita-cerita seru dari The Genjots yang bisa menambah referensi rute perjalanan sepeda kamu, penasaran? Dengarkan selengkapnya hanya di Podcast Kata Dochi eksklusif hanya di fitur Radio+ aplikasi RCTI+.

(mrt)