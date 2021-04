Pilihan nutrisi tentu memainkan peran penting dalam kesehatan secara keseluruhan. Tidak hanya itu, ada makanan tertentu yang bahkan bisa membantu menjaga atau meningkatkan kesehatan otak.

Makan makanan yang tepat untuk menjaga otak tetap sehat dapat secara dramatis menurunkan risiko masalah neurologis di kemudian hari. Dikutip dari premierneurologycenter, berikut beberapa makanan terbaik untuk otak:

1. Blueberry

Blueberry mengandung senyawa yang memiliki efek anti-inflamasi dan antioksidan. Ini berarti blueberry dapat mengurangi peradangan, mengurangi risiko penuaan otak dan penyakit neurodegeneratif. Selain itu, antioksidan juga untuk membantu komunikasi antar sel otak.

2. Telur

Telur kaya akan vitamin B dan nutrisi yang disebut kolin. Vitamin B membantu memperlambat penurunan kognitif dan kekurangan vitamin B telah dikaitkan dengan depresi dan demensia. Tubuh menggunakan kolin untuk membuat neurotransmiter yang bertanggung jawab atas suasana hati dan memori.

3. Ikan

Ikan seperti trout, salmon, dan sarden mengandung asam lemak omega-3 dalam jumlah besar. Bukan hanya 60% otak terdiri dari lemak yang mengandung omega 3, tetapi juga penting dalam produksi sel otak dan saraf. Kekurangan omega 3 dapat menyebabkan masalah belajar dan depresi.

4. Buah-buahan

Buah-buahan tertentu seperti jeruk, paprika, jambu biji, kiwi, tomat, dan stroberi, mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi. Vitamin C membantu mencegah kerusakan sel-sel otak dan mendukung kesehatan otak secara keseluruhan. Faktanya, sebuah penelitian menemukan bahwa vitamin C berpotensi mencegah Alzheimer.

5. Sayuran hijau

Sayuran hijau seperti brokoli, sawi, bayam, dan kangkung mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin K, lutein, folat, dan beta karoten. Vitamin K membantu pembentukan lemak di dalam sel otak dan telah terbukti meningkatkan daya ingat.

6. Kacang

Kacang mengandung lemak sehat, antioksidan, dan vitamin E, yang bermanfaat bagi otak dan jantung. Kacang kenari, juga mengandung asam lemak omega-3, berguna untuk meningkatkan fungsi otak. Faktanya, kacang telah dikaitkan dengan peningkatan fungsi kognitif dan memori yang lebih tajam.

7. Biji labu

Biji labu mengandung antioksidan, seng, magnesium, tembaga, dan zat besi. Otak menggunakan zat seng untuk menjalankan fungsi sinyal saraf, zat magnesium untuk pembelajaran dan memori, zat tembaga untuk mengontrol sinyal saraf, dan zat besi untuk mengatasi gangguan memori dan gangguan konsentrasi.

8. Biji-bijian

Biji-bijian seperti beras merah dan gandum mengandung vitamin E, yang digunakan untuk melindungi dan memelihara sel-sel otak yang sehat. Dalam melindungi sel-sel ini, vitamin E berfungsi mempertahankan fungsi otak dan mencegah degenerasi saraf.

(DRM)