SAAT menonton drama atau film Korea, salah satu yang paling terlihat jelas adalah betapa mulus, cantik, dan sehatnya kulit wajah para aktris Korea tersebut.

Close up ekstrem dari lensa kamera yang memperlihatkan dengan jelas pori-pori kulit wajah, seolah tak jadi masalah bagi para aktris cantik tersebut.

Lalu, apa sih rahasia atau tips kulit cantik dari para aktris Korea seperti Seo Yea Ji, Song Hye Kyo, Suzy dan Son Ye Jin? Mengutip BestofKorea, Kamis (15/4/2021) mari simak ulasan singkatnya berikut ini.

Seo Yea Ji

Visual Seo Yea Ji di drama It’s Ok to Not Be Ok memang betul-betul sempurna tanpa cela. Untuk rahasia kulit cantiknya, dalam tayangan acara 'Get it Beauty,' Seo Ye-Ji mengungkapkan bahwa rahasia kecantikannya adalah merendam kapas dalam micellar water lalu menempelkannya di wajah.

Hal ini untuk membantu melarutkan pulasan makeup dan kotoran. Setelah dibersihkan, Seo Ye-Ji menggunakan face essence atau serum untuk melembabkan kulit wajahnya yang mulus.

Bae Suzy

Aktris yang kerap disebut-sebut sebagai salah satu perempuan tercantik di Korea ini pernah mengungkapkan jika dalam membersihkan kulit wajahnya, ia menggunakan metode 424 cleansing method, yakni memijat wajah selama 4 menit dengan pembersih berbahan dasar minyak, kemudian 2 menit dengan pembersih busa (berbahan dasar air), dan membilasnya selama 4 menit dengan air hangat.

Selain itu, Suzy juga terbiasa dia mencampurkan BB cream dengan pelembab untuk mendapatkan kompleksion glass skin yang sempurna.

Son Ye Jin Di usia kepala 4, namun Son Ye Jin masih tampak cantik dan awet muda. Diwawancara oleh Korea Herald, Son Ye-Jin memulai ritual skincarenya dengan membuka pori-pori kulit wajahnya dengan mengaplikasikan handuk uap panas di wajahnya selama satu menit. Lalu memijat wajahnya dengan exfoliating cleanser, setelah itu dibilas dengan air es lemon. Dengan metode ini Son Ye Jin membersihkan pori-pori kulit dan menjaga kulit wajahnya tetap cerah. Song Hye-kyo Salah satu ikon kecantikan legendaris Korea ini memang tak perlu diragukan lagi kecantikannya. Untuk perawatan kecantikan kulitnya, Song Hye Kyo masih rajin menggunakan cara tradisional dengan membuat sendiri masker wajahnya di rumah. Agar kulitnya lembut, ia membuat masker homade dengan mencampurkan putih telur dan sesendok madu lalu dioleskan merata ke wajah biarkan sampai kering lalu dibilas. Campuran maskernya yang lain termasuk kombinasi madu dengan air (rasio 1: 2) disebut bisa membantu mencerahkan kulit dan mengurangi garis-garis halus pada wajah loh! Selain itu, Song Hye Kyo juga terbiasa mencuci wajahnya dengan susu agar kulit wajahnya cerah dan selalu halus.