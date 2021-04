Melamar kekasih tercinta, biasanya kaum pria menyiapkan cincin spesial sebagai tanda pertunangan.

Dalam prosesi momen meminta kekasih untuk melangkah ke pernikahan tersebut, selama ini biasanya para pria menyiapkan satu buah cincin, baik itu berlian, mutiara, safir atau batu permata lainnya.

Tapi hanya menyiapkan satu buah cincin pertunangan untuk melamar sang kekasih, tidak berlaku bagi William Hunn. Pasalnya, seperti dilapor Fox News, Kamis (15/4/2021) tak tanggung-tanggung, saat melamar sang kekasih, Brittney Miller nyatanya William menyiapkan bukan satu atau dua cincin melainkan langsung lima buah cincin pertunangan sekaligus!

Dalam video lamaran William kepada Brittney yang beredar di linimasa Instagram, terlihat William tengah berlutut menawarkan lima cincin berlian dengan berbagai model ukuran dan setting saat meminta Brittney untuk menjadi istrinya. William disebutkan memang sengaja mempersiapkan lima cincin pertunangan, agar sang kekasih tercinta mempunya pilihan soal cincin pertunangannya.

"I SAID YES!!!! He proposed with not just one, but FIVE rings. I had options,” tulis Brittney sebagai keterangan video di akun Instagram pribadinya.

Lewat akun Instagram pribadinya, William juga meunggah momen dirinya melamar Brittney tersebut dengan mengunggah foto cincin tunangan pilihan sang calon istri, yakni cincin berlian dengan bentuk batu berlian persegi panjang.

Tak hanya membawa lima cincin berlian sekaligus, bahkan William disebutkan membawa seorang penguji berlian profesional ke momen acara lamarannya tersebut.

(DRM)