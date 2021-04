Ketika suatu hubungan berakhir, Anda merasa sendirian, sedih, dan cemas. Anda merasa dia semakin menjauh meninggalkan Anda, padahal Anda masih mencintainya dan ingin dia kembali ke pelukan Anda.

Daripada sibuk mengejar dia yang semakin menjauh, maka sebaiknya get a life and love yourself. Kehidupan Anda yang gembira dan menyenangkan, akan membuatnya ingin kembali kepada Anda.

Seperti dilansir Pink Villa, berikut ini cara agar si dia kembali menginginkan Anda dalam hidpnya.

 

1. Berhenti berbicara dengannya

Meskipun ini mungkin terdengar aneh, tetapi menghentikan semua komunikasi dengannya sebenarnya dapat membuatnya semakin menginginkan Anda. Akhiri pesan singkat, berbagi meme, dan luangkan waktu jauh darinya agar dia menghargai kehadiran Anda dan merindukan Anda.

2. Fokus me time

Tidak bisa move on darinya? Bangunlah, berpakaianlah dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Atasi kekurangan Anda dan tingkatkan kepercayaan diri Anda. Fokuslah pada dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri daripada sibuk menangisinya.

3. Sering bersenang-senang

Tidak ada yang lebih menarik daripada wanita yang tahu bagaimana caranya bersenang-senang sendirian dan tidak membutuhkan pria dalam hidupnya untuk membuatnya menikmati dan menghargainya.

Temui teman-teman Anda hangout atau liburan bersama mereka. Tonton film sendirian, pergilah ke restoran mewah dan nikmati kehidupan lajang Anda yang fantastis.

4. Bergaulah dengan semua yang Anda sukai

Bergaul dengan teman laki-laki Anda yang Anda sukai. Ini akan membuat hati si dia panas dan cemburu. Dan membuatnya ingin mengejar Anda kembali. Namun ingat, bila tips ini tak berhasil, setidaknya kamu punya banyak teman baru dan hidupmu menyenangkan, siapa tahu jodoh sudah menunggumu!

(DRM)